Jadwal Liga Champions Pekan Ini: Chelsea, Manchester United, Juventus Main

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada pekan ini akan diwarnai empat partai panas babak 16 besar. Chelsea, Juventus, Manchester United dan Ajax Amsterdam akan mencoba peruntungan mereka untuk meraih kemenangan pada laga pertama.

Juara bertahan Chelsea akan menyambut jawara Liga Prancis, Lille. The Blues yang lebih diunggulkan bertekad mempertahankan trofi yang mereka dapatkan musim lalu setelah peluang mereka merebut trofi Liga Inggris musim ini bisa dianggap tipis.

Lille di sisi lain tampaknya juga akan berkonsentrasi di Liga Champions. Pasalnya mereka nyaris dipastikan tak bisa mempertahankan mahkota juara di kompetisi domestik setelah hanya menduduki posisi kesebelas klasemen hingga pekan ke-25.

Sementara Juventus akan bertandang ke markas Villarreal. Si Nyonya Tua mendapatkan hasil kurang menyenangkan pada dua laga terakhir di Liga Italia setelah hanya bermain imbang dengan Atalanta dan Torino.

Villarreal justru tengah dalam performa apik. Skuad asuhan Unai Emery saat ini mengantongi rekor tiga kemenangan dan satu kali imbang di Liga Spanyol.

Laga berat akan dihadapi Manchester United. Anak asuh Ralf Rangnick harus melawat ke Stadion Wanda Metropolitano, markas Atletico Madrid pada Kamis mendatang. Setan Merah tengah dalam tren positif dengan meraih dua kemenangan beruntun di Liga Inggris sementara Atletico Madrid justru tampil kurang konsisten.

Satu partai lainnya yang tak kalah menarik akan memeprtemukan Ajax Amsterdam dengan Benfica. Ajax yang kokoh di puncak klasemen Liga Belanda memiliki rekor selalu menang dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi sementara Benfica pada akhir pekan kemarin gagal mempertahankan kemenangan beruntun mereka setelah bermain imbang kontra Boavista.

Berikut jadwal Liga Champions pekan ini:

Rabu, 23 Februari 2022:

03.00 WIB - Chelsea vs Lille - SCTV, Champions TV

03.00 WIB - Villarreal vs Juventus - Champions TV

Kamis, 24 Februari 2022:

03.00 WIB - Atletico Madrid vs Manchester United - SCTV, Champions TV

03.00 WIB - Benfica vs Ajax Amsterdam - Champions TV

Berikut hasil laga pertama babak 16 besar Liga Champions yang telah berlangsung pekan lalu:

PSG vs Real Madrid - 1-0

Sporting Lisbon vs Manchester City - 0-5

RB Salzburg vs Bayern Munchen - 1-1

Inter Milan vs Liverpool - 0-2

Jadwal Liga Champions untuk laga kedua babak 16 besar akan digelar mulai 9 Maret mendatang. Tim-tim besar seperti Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Bayern Munchen, PSG, Juventus dan Ajax Amsterdam dijagokan lolos ke babak 8 besar.

