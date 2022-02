Prediksi Liga Champions Malam Ini, Michael Owen: MU Kalah, Ajax Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Champions malam ini akan diwarnai dua partai menarik antara Atletico Madrid vs Manchester United dan Benfica vs Ajax Amsterdam. Mantan pesepakbola Michael Owen menilai skuad Setan Merah akan menelan kekalahan sementara Ajax Amsterdam meraih kemenangan.

Owen menilai Atletico Madrid saat ini tampil tak seperti biasanya. Menurut dia, skuad asuhan Diego Simeone yang biasanya memiliki pertahanan kuat kini justru tampak loyo. Dia menilai Simeone akan dapat mengatasi masalah itu pada laga besar seperti Liga Champions.

Hal yang sama dilihat Owen di tubuh Manchester United. Dia juga menilai skuad asuhan Ralf Rangnick akan kewalahan bermain dalam pertandingan dengan intensitas tinggi yang diprediksi akan terjadi malam ini.

Karena itu, Owen memprediksi Los Rojiblancos akan meraih kemenangan tipis atas United. Dia memprediksi penyerang Atletico Madrid Luis Suarez akan menjebol gawang David de Gea dan memberikan kekalahan tipis bagi Manchester United.

"Ini menarik," kata Owen seperti dilansir laman Mirror. "Atletico menjalani musim yang aneh dan performanya buruk. Secara defensif, mereka memiliki banyak masalah, yang tidak pernah terjadi di tim Diego Simeone."

"Tetapi, saya tidak akan pernah mengesampingkan mereka dalam pertandingan besar ini, terutama di kandang, dan saya tahu Simeone akan benar-benar bekerja keras untuk laga yang satu ini."

"Adapun United, mereka mendapat kemenangan di Leeds pada akhir pekan tetapi sekali lagi, ada masalah di lini belakang. Dalam pertandingan berintensitas tinggi ini, apakah fisik United cukup baik melawan tim papan atas? Itu menjadi keraguan bagi saya," kata Owen yang pernah membela Manchester United.

"Saya bisa melihat Atletico mengalahkan United, dan saya tidak akan terkejut jika Luis Suarez mencetak gol. Saya tidak berpikir akan ada banyak gol di antara kedua tim di dua pertandingan, tetapi saya bisa melihat Atletico menang tipis atas Manchester. Atletico 2, United 1," kata dia.

Untuk pertandingan lainnya, Owen memprediksi Ajax Amsterdam akan meraih kemenangan 2-1 di kandang Benfica. Menurut dia, Benfica saat ini menjalani musim yang buruk meskipun berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions.

Sementara Ajax Amsterdam dinilai tampil luar biasa musim ini baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Sebastian Haller cs juga dianggap memiliki pengalaman bermain di Portugal setelah mengalahkan Sporting Lisbon pada babak penyisihan lalu.

"Benfica mengalami musim yang buruk di kompetisi domestik. Mereka tertinggal 12 poin di belakang FC Porto pada tahap ini, mereka menghadapi gunung yang harus didaki dan mereka benar-benar perlu meningkatkan performa mereka," kata Owen.

"Ajax, di sisi lain, mengalami musim yang brilian. Gol mereka di Eredivisie sangat tak masuk di akal. Mereka mencetak 70 gol dan hanya kebobolan lima kali.

"Ajax melaju melalui babak penyisihan grup dengan memenangkan semua dari enam pertandingan. Mereka mengalahkan Sporting 5-1 di Lisbon di awal musim, dan saya bisa melihat mereka meraih kemenangan lain di Lisbon saat ini."

Sebelumnya Michael Owen berhasil memprediksi secara tepat hasil akhir laga Chelsea vs Lille dan Villarreal vs Juventus. Dia menyatakan The Blues akan menang 2-0 sementara Villarreal vs Juventus berakhir imbang 1-1.

Laga pertama babak 16 besar Liga Champions antara Atletico Madrid vs Manchester United dan Benfica vs Ajax Amsterdam akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti pukul 03.00 WIB. Kedua laga itu akan sama-sama ditayangkan di Champions TV sementata duel Atletico dan United juga disiarkan di SCTV.

METRO

Baca: Liga Champions: Chelsea Menang 2-0, Tuchel Puji Kante dan Kai Havertz