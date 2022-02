Jadwal Bola Kamis 24 Februari: Liga 1, Liga Inggris, Liga Europa, Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 24 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Europa, dan Liga Conference.

Dari dalam negeri, kompetisi BRI Liga 1 akan menghadirkan laga pekan Ke-27. Hari ini ada empat laga yang akan berlangsung. Dua di antaranya, Borneo FC vs PSIS Semarang dan Bali United vs Persipura Jayapura, akan disiarkan Indosiar.

Liga Inggris akan menampilkan satu laga tunda dari pekan ke-19. Arsenal akan menjamu Wolves, dalam laga yang disiarkan Mola TV.

Liga Europa menampilkan leg kedua playoff babak 16 besar. Malam ini ada laga Napoli vs Barcelona yang akan disiarkan SCTV. Peluang kedua tim masih sama besar, setelah bermain 1-1 pada leg pertama.

Laga Liga Europa lain yang akan disiarkan langsung SCTV adalah Lazio vs FC Porto. Pada leg pertama, Porto unggul 2-1.

Jadwal Liga Conference juga menampilkan leg kedua playoff babak 16 besar. Laga Randers FC vs Leicester City akan disiarkan O Channel. Leicester unggul 4-1 pada laga sebelumnya.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 24 Februari 2022

BRI Liga 1

(Pekan Ke-27)

15:15 Persikabo 1973 vs PSS Sleman

(O Channel)

18:15 Borneo FC vs PSIS Semarang (Indosiar)

18:15 Persita Tangerang vs Madura United (Vidio)

20:30 Bali United vs Persipura Jayapura (Indosiar).

Jumat, 25 Februari 2022

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-20)

Jumat, 25 Februari 2022

02:45 Arsenal vs Wolves (Mola TV).

Liga Europa

(Leg 2 Play-off Babak 16 Besar, live Vidio)

00:45 Dinamo Zagreb vs Sevilla (skor sementara 1-3)

00:45 Lazio vs FC Porto (live SCTV, skor sementara 1-2)

00:45 Olympiakos vs Atalanta (skor sementara 1-2)

00:45 Real Sociedad vs RB Leipzig (skor sementara 2-2)

03:00 Betis vs Zenit (skor sementara 3-2)

03:00 Braga vs Sheriff Tiraspol (skor sementara 0-2)

03:00 Napoli vs Barcelona (live SCTV, skor sementara 1-1)

03:00 Rangers vs Dortmund (skor sementara 4-2).

Liga Conference

(Leg 2 Playoff Babak 16 Besar)

Jumat, 25 Februari 2022

00:45 Bodo/Glimt vs Celtic (skor sementara 3-1)

00:45 Maccabi Tel Aviv vs PSV (skor sementara 0-1)

00:45 Partizan vs Sparta Praha (skor sementara 1-0)

00:45 Qarabag vs Marseille (skor sementara 1-3)

00:45 Randers FC vs Leicester City (Live O Channel, skor sementara 1-4)

03:00 PAOK vs Midtjylland (skor sementara 0-1)

03:00 Slavia Praha vs Fenerbahce (Live O Channel, skor sementara 3-2)

03:00 Vitesse vs Rapid Vienna (skor sementara 1-2).

Untuk mendapat jadwal bola terbaru terus ikuti di laman Bola Tempo.

