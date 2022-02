Hasil Undian 16 Besar Liga Europa: Barcelona vs Galatasaray, FC Porto vs Lyon

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak 16 besar Liga Europa telah digelar di Nyon, Swiss, pada Jumat, 25 Februari 2022 mulai pukul 18.00 WIB. Hasilnya menghadirkan sejumlah laga besar seperti Barcelona (Spanyol) melawan wakil Turki, Galatasaray, dan FC Porto (Portugal) melawan Lyon (Prancis).

Dalam undian ini, tampil mantan kiper Sevilla, Andreas Palop, yang memiliki sejarah sukses bersama klub asal Spanyol dengan meraih gelar Liga Europa atau Piala UEFA pada masanya.

Dari hasil undian tersebut, Barcelona bertemu dengan lawan yang sulit, Galatasaray. Dalam sejarahnya, kedua tim pernah bertemu delapan kali. Dari rekor pertemuan tersebut, Barcelona berhasil meraih lima kemenangan, dua kali imbang, dan mengalami satu kekalahan.

Liga Europa menjadi satu-satunya trofi yang tersisa untuk Barcelona musim ini. Mereka sudah tersingkir dari Copa del Rey dan terpaut jarak poin yang jauh dari pemuncak klasemen La Liga Real Madrid. Namun, ini akan menjadi jalan yang sulit bagi pasukan Xavi Hernandez mengingat Galatasaray memiliki pengalaman di ajang Liga Eropa.

Dari hasil lainnya, klub Spanyol yaitu Sevilla akan bertemu dengan West Ham sedangkan Real Betis bertemu dengan Eintracht Frankfurt. Klub Italia, Atalanta menghadapi klub kuat Jerman, Bayer Leverkusen. Berikut Hasil Undian 16 Besar Liga Europa 2021-2022.

Rangers vs Red Star Belgrade

Braga vs Monaco

Porto vs Lyon

Atalanta vs Bayer Leverkusen

Sevilla vs West Ham

Barcelona vs Galatasaray

Leipzig vs Spartak Moscow

Real Betis vs Eintracht Frankfurt

Pada undian tersebut, juara fase grup Liga Europa berstatus sebagai unggulan. Mereka melawan pemenang penyisihan babak sistem gugur. Juara grup Liga Europa UEFA memainkan leg kedua di kandang.

Laga 16 besar Liga Europa 2021-2022 akan berlangsung pada 10 dan 17 Maret. Sedangkan laga perempat final digelar pada 7 dan 14 April. Adapun babak semifinal akan digelar pada 28 April dan 25 Mei. Sementara partai final digelar di Sevilla pada 18 Mei 2022.

SKOR.ID | UEFA

