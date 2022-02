Persib Bandung Masih Punya Peluang Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal 7 Laga Sisa

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung bertengger di posisi ketiga klasemen BRI Liga 1 setelah ditahan imbang Persela Lamongan 1-1 pada Jumat, 25 Februari 2022. Kini, Pangerang Biru bersaing ketat dengan empat tim papan atas lainnya dalam persaingan gelar juara liga musim 2021-2022.

Persib mengantongi 54 poin, terpaut tiga poin dari Bali United yang berada di puncak klasemen dan berselisih satu poin dengan Arema FC sebagai runner-up. Bhayangkara FC di bawahnya juga memiliki angka sama, tetapi kalah selisih gol.

Persebaya Surabaya yang berada di urutan kelima juga masih punya peluang juara. Tim berjuluk Bajul Ijo ini mengemas 51 poin. Kemenangan dari Arema menjadi momentum penting bagi mereka kembali ke jalur perburuan gelar.

Pelatih Persib, Robert Rene Alberts, menyesalkan kegagalan timnya meraih kemenangan atas Persela. Jika mereka meraih tiga poin dari laga terakhir, Maung Bandung akan berada di posisi kedua dengan jarak satu poin dari Bali United.

"Sekarang kembali lagi kami tidak bisa mengambil posisi di mana yang kami ingingkan. Sangat jelas Bali United memimpin klasemen. Lima tim ini masih punya peluang yang sama," kata Robert saat sesi konferensi pers usai laga melawan Persela melalui daring, Jumat.

Kini, Persib akan fokus menatap tujuh laga tersisa. Dari laga tersisa itu, mereka masih akan bertemu tiga tim besar, yaitu Persija Jakarta, Persebaya, dan Arema FC. Empat lainnya, Persik Kediri, Madura United, Persiraja Banda Aceh, dan Barito Putera.

Menurut Robert, lawan berat yang harus mereka hadapi bukan hanya Persija, Arema dan Persebaya. Dia mengacu pada hasil laga lain, di mana tim besar bisa kalah dari tim zona degradasi.

"Kalau menurut saya bukan hanya tiga tim saja (Persebaya, Arema, dan Persija). Kami bisa melihat beberapa laga, misalnya, Persiraja bisa mengalahkan Persija Jakarta, kemudian Persebaya kalah dari Persipura Jayapura. Tapi kami punya keinginan untuk menang," ujarnya.

Berikut tujuh jadwal pertandingan tersisa Persib Bandung di BRI Liga 1 2021-2022:

1 Maret - Persija Jakarta vs Persib Bandung

5 Maret - Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh

9 Maret - Arema FC vs Persib Bandung

13 Maret - Persib Bandung vs Madura United

19 Maret - Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

23 Maret - Persib Bandung vs Persik Kediri

Belum diumumkan - Persib Bandung vs Barito Putera

Klasemen BRI Liga 1