Persib Bandung Seri di Pekan Ke-27 BRI Liga 1, Esteban Vizcarra: Jadi Pelajaran

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Persib Bandung, Esteban Vizcarra, mengemukakan sejumlah alasan yang mengganggu saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Persela Lamongan pada pekan ke-27 BRI Liga 1, Jumat, 25 Februari 2022.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Persib kebobolan lebih dulu pada menit ke-55 melalui Radiansyah. Mereka baru membalas lewat David da Silva pada menit ke-67.

Berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan, Vizcara mengungkapkan ada beberapa hal yang membuat timnya sulit menjalani pertandingan tersebut. Bukan hanya hujan yang membuat lapangan berat, jarak pertandingan membuat tim tidak ideal menjalani pemulihan kondisi.

"Mungkin juga karena lapangan juga berat, tapi itu juga bukan alasan," kata Esteban, seperti dikutip dari laman resmi klub.

Vizcara juga menilai timnya belum cukup baik dalam membongkar pertahanan lawan ketika Persela tampil dengan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik.

"Mereka juga bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Mungkin kami juga kurang di lini depannya, mungkin terburu-buru," ujar pemain bernomor punggung 10 ini.

"Tapi ini jadi pelajaran buat pertandingan ke depannya," kata dia menambahkan.

Persib Bandung masih menyisakan tujuh laga tersisa di BRI Liga 1 musim 2021-2022. Pertandingan terdekat yang akan mereka lakoni adalah duel melawan Persija Jakarta pada Selasa, 1 Maret, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Berikut jadwal lengkap tujuh laga tersisa di BRI Liga 1 2021-2022:

1 Maret - Persija Jakarta vs Persib Bandung

5 Maret - Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh

9 Maret - Arema FC vs Persib Bandung

13 Maret - Persib Bandung vs Madura United

19 Maret - Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

23 Maret - Persib Bandung vs Persik Kediri

Belum diumumkan - Persib Bandung vs Barito Putera

PERSIB.CO.ID, MUHAMMAD NURHENDRA SAPUTRA

