Borneo FC Dikalahkan Persipura 2-1, Fakhri Husaini Sebut Timnya Pantas Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Borneo FC, Fakhri Husaini, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya kalah 2-1 dari Persipura Jayapura pada pekan ke-28 BRI Liga 1, Senin, 28 Februari 2022.

Borneo FC unggul lebih dulu lewat gol Wawan Febrianto pada menit ke-19. Namun, tim asuhan Fakhri kebobolan dua gol pada menit-menit akhir. Gol Brian Fatari pada menit ke-86 dan Ricky Cawor pada menit ke-89 menjadi penentu kemenangan Persipura.

"Saya merasa dengan melihat penampilan pemain, determinasi mereka lemah, kemudian, terlalu banyak bola-bola gratis yang diberikan kepada lawan. Buat kami, pantas enggak memenangkan laga ini," kata Fakhri Husaini dalam konferensi pers virtual setelah pertandingan.

"Saya juga tidak mengerti mengapa pemain gampang kehilangan bola, padahal kami sudah bisa mengkoordinasi dengan baik dalam pertahanan. Tentu hasil ini sangat mengecewakan dengan hasil jelek kami."

Fakhri secara pribadi menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung Borneo FC dengan penampilan buruk timnya. Ia menegaskan, bertanggung jawab dengan hasil yang diraih skuadnya.

Setelah pertandingan ini, pelatih Borneo FC ini akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan di timnya.

Pemain sayap Borneo FC, Muhammad Fajar Faturrahman, juga mengaku kecewa dengan kekalahan atas Persipura. Ia menyesali terjadinya dua gol di empat menit akhir pertandingan.

"Saya pribadi kecewa dengan hasil yang kami dapat. Kami sudah mengawali laga dengan baik dengan mencetak gol," ujarnya saat mendampingi Fakhri dalam konferensi pers seusai laga.

"Tapi, inilah sepak bola. Pertandingan habis dalam 90 menit dan kami sudah bagus bertahan dengan kompak, tapi kami lalai dalam empat menit akhir."

Fajar pun bertekad akan berusaha tampil lebih baik di sisa pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 ini. "Dengan sisa pertandingan yang ada, kami berharap bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Dengan hasil ini, Borneo FC kembali gagal meraih kemenangan dalam empat laga terakhir dan hanya bisa meraih dua poin dengan dua kali imbang. Tim asuhan Fakhri Husaini kini berada di urutan keenam dengan 39 poin dari 28 laga.

Jadwal lima laga terakhir Borneo FC di BRI Liga 1 2021-2022

5 Maret 2022, 20.00 WIB: Borneo FC vs Persela Lamongan

10 Maret 2022, 20.30 WIB: Persija Jakarta vs Borneo FC

15 Maret 2022, 15.15 WIB: Borneo FC vs Persiraja Banda Aceh

20 Maret 2022, 20.45 WIB: Arema FC vs Borneo FC

25 Maret 2022, 18.15 WIB: Borneo FC vs Madura United

Baca Juga: Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ke-28: Persipura Jayapura vs Borneo FC 2-1