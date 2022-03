Jadwal Bola Selasa 1 Maret: Liga Inggris, Piala FA, Liga 1, Juga Derby Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 2 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Coppa Italia, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir laga tunda pekan ke-22. Burnley akan menjamu Leicester City, mulai 02.45 WIB Rabu dinihari.

Burnley saat ini menempati posisi ke-18 klasemen dengan nilai 21. Leicester City ada di posisi ke-13 dengan nilai 27.

Dari arena Piala FA akan hadir rangkaian jadwal babak kelima atau babak 16 besar. Masing-masing laga hanya akan berlangsung sekali.

Malam ini akan hadir laga Peterborough vs Manchester City, yang disiarkan RCTI. Selain itu ada Crystal Palace Stoke City dan Middlesbrough vs Tottenham Hotspur.

Dari kompetisi Coppa Italia akan tersaji derby milan di babak semifinal. Kedua tim akan berhadapan mulai 03:00 WIB dalam laga yang disiarkan TVRI.

Sementara itu, BRI liga 1 akan menampilkan empat laga pekan ke-28. Persela Lamongan vs Bali United dan Persija Jakarta vs Persib Bandung akan disiarkan langsung Indosiar.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 2 Maret 2022

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-22)

02:45 WIB - Burnley vs Leicester City (Mola TV)

FA Cup

(Babak kelima, live beIN Sports)

02:15 WIB - Peterborough vs Manchester City (RCTI)

02:30 WIB - Crystal Palace Stoke City

02:55 WIB - Middlesbrough vs Tottenham.

Coppa Italia

(Semifinal)

03:00 WIB - AC Milan vs Inter Milan (TVRI).

BRI Liga 1

(Pekan ke-28)

15:15 Bhayangkara FC vs Persita Tangerang (O Channel)

16:00 Persela Lamongan vs Bali United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs PSM Makassar (Vidio)

20:30 Persija Jakarta vs Persib Bandung (Indosiar).