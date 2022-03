Rangkuman BRI Liga 1: Bali United Menang, Bhayangkara FC dan PSM Imbang

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi BRI Liga 1 sudah menyajikan tiga dari total 4 pertandingan pada Selasa, 1 Maret 2022. Enam klub yang sudah bermain ialah Bhayangkara Vs Persita Tangerang, Persela Vs Bali United, dan PSS Sleman Vs PSM Makassar.

Masih ada satu laga terakhir, yakni antara Persija Jakarta Vs Persib Bandung. Pertandingan dua tim besar tersebut masih berjalan hingga berita ini dibuat.

Pada pertandingan pertama, Bhayangkara Vs Persita Tangerang berakhir dengan skor 2-2. Lalu di laga Persela Lamongan Vs Bali United hasil akhir ditutup dengan skor 1-2. Sedangkan PSS Sleman Vs PSM Makassar bermain imbang tanpa gol.

Dengan tambahan 3 poin membuat posisi Bali United kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1 dengan raihan 60 poin. Sedangkan Bhayangkara mengantongi 55 poin dan duduk di peringkat ketiga. Lalu Persela ada di posisi ke-17 atau zona degradasi dengan koleksi 20 poin Berikutnya Persita Tangerang menempati rangking 10 dengan 35 poin.

Tak ada gol yang tercipta antara PSS Vs PSM, membuat posisi tim berjuluk Super Elang Jawa masih berada di papan tengah. PSS menempati peringkat ke-11 dengan 32 poin. Sedangkan PSM di papan bawah, yaitu posisi ke-14 dengan 30 poin.

Hasil BRI Liga 1

- Bhayangkara Vs Persita Tangerang 2-2

Bhayangkara: Anderson Salles (15, 45+2)

Persita: Harrison Cardoso de Oliveira (11), Edo Febriansah (68)

- Persela Vs Bali United 1-2

Persela: Radiansyah (39)

Bali United: Muhammad Rachmat (64), Eber Bessa (81)

- PSS Sleman Vs PSM Makassar 0-0

Baca: Klasemen BRI Liga 1 Pekan 28 Setelah PSS Sleman vs PSM Makassar Berakhir 0-0