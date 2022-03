Jadwal Bola Rabu Malam 2 Maret: Chelsea, Liverpool, Juventus, Valencia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 3 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Spanyol, Piala FA, Coppa Italia, Copa del Rey, dan DFB Pokal.

Dari Liga Spanyol akan hadir laga tunda pekan ke-21. Malam ini, Mallorca akan menghadapi Real Sociedad.

Mallorca akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam dua laga sebelumnya. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 26, tertinggal 15 poin dari Sociedad di urutan ketujuh.

Dari Piala FA akan hadir rangkaian jadwal babak kelima atau babak 16 besar. Malam ini ada laga Luton Town vs Chelsea yang disiarkan langsung RCTI. Selain itu ada pertandingan Southampton vs West Ham dan Liverpool vs Norwich City.

Dari kompetisi Coppa Italia akan tersaji laga pertama semifinal antara Fiorentina dan Juventus. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh TVRI.

Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol akan memasuki babak semifinal. Malam ini Valencia akan menghadapi Athletic Bilbao.

Dari perempat final DFB Pokal (Piala Jerman) antara lain akan tersaji laga Hannover vs Leipzig dan Bochum vs Freiburg.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 3 Maret 2022

FA Cup

(Babak kelima, live beIN Sports)

02:15 WIB - Luton Town vs Chelsea (RCTI)

03:30 WIB - Southampton vs West Ham

03:15 WIB - Liverpool vs Norwich City.

.

Coppa Italia

(Semifinal)

03:00 WIB - Fiorentina vs Juventus (TVRI).

Liga Spanyol

(Laga tunda pekan ke-21)

02:00 WIB - Mallorca vs Real Sociedad.

Copa del Rey

(Semifinal)

03:00 Valencia vs Athletic Bilbao).

DFB Pokal

(Perempat final)

00:30 Hamburger vs Karlsruher

00:30 Hannover vs Leipzig

02:45 Bochum vs Freiburg.

Jumat, 4 Maret 2022

FA Cup

(Babak kelima, live beIN Sports 3)

03:15 WIB - Everton vs Boreham Wood.

Copa del Rey

(Semifinal)

03:00 Real betis vs Rayo Vallecano.

Jadwal bola pada akhir pekan ini juga akan diwarnai rangkaian laga Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol.

