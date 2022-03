Persib Bandung Buka Peluang Juara BRI Liga 1 usai Kalahkan Persija Jakarta 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung membuka kans untuk menjadi juara BRI Liga 1 2021-2022 seusai mengalahkan Persija Jakarta pada pekan ke-28.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa, 1 Maret, Persib menang dengan skor 2-0 atas Persija. David Da Silva memborong dua gol bagi Maung Bandung.

Persib kini berada di urutan kedua dengan 57 poin dari 28 pertandingan (17 kali menang, enam seri dan lima kali kalah). Mereka hanya tertinggal tiga poin dari Bali United yang memimpin klasemen sementara.

Dengan enam laga tersisa, Pangeran Biru masih memiliki peluang untuk bisa menyabet gelar juara kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Tanah Air musim ini. Setidaknya mereka telah melewati satu laga yang berat untuk bersaing meraih gelar juara dengan menaklukkan Persija.

"Pertandingan kedua tim sedikit tidak berkembang, seperti kesulitan memecahkan kebuntuan kedua tim sedikit nervous. Pada akhirnya ada kesempatan mencetak gol, kami berhasil mencetak gol Kami layak untuk menang, karena kami punya banyak peluang untuk mencetak gol," kata pelatih Persib, Robert Rene Alberts saat sesi konferensi pers usai laga.

Persaingan untuk perebutan gelar juara Liga 1 semakin ketat. Lima tim papan atas saat ini masih memiliki peluang, yaitu Persib, Bali Unite, Arema FC, Bhayangkara FC, dan Persebaya Surabaya.

Persib dan empat tim lainnya tentu akan berusaha fokus dan tidak lengah mengarungi sisa laga. Pertandingan berikutnya, pasukan Robert akan melawan tim zona degradasi Persiraja Banda Aceh pada Sabtu. Laskar Rencong itu kini terbenam di dasar klasemen Liga 1.

Di atas kertas Persib lebih diunggulkan saat melawan Persiraja. Maung Bandung unggul dari segi mater pemain. Meski begitu, klub Aceh yang memiliki motivasi lolos dari degrasasi musi depan, bisa menjadi ancaman bagi Teja Paku Alam dan rekan-rekannya.

"Kami kembali mempunyai persiapan tiga hari, untuk pertandingan selanjutnya. Namun tanggal 3 Maret kami akan libur karena Hari Raya Nyepi. Kami punya pengalaman di Bali untuk menghargai kebudayaan dan adat," kata pelatih asal Belanda ini.

Persib setidaknya masih memiliki dua laga berat melawan Arema FC dan Persebaya Surabaya. Di putaran pertama, Persib menyerah dari kedua tim tersebut.

Jadwal sisa laga Persib Bandung di BRI Liga 1 2021-2022:

- Sabtu, 5 Maret 2022: Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh

- Rabu, 9 Maret 2022: Arema FC vs Persib Bandung

- Minggu, 13 Maret 2022: Persib Bandung vs Madura United

- Sabtu, 19 Maret 2022: Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

- Rabu, 23 Maret 2022: Persib Bandung vs Persik Kediri

- Pekan ke-34 (belum diumumkan): Persib Bandung vs Barito Putera

