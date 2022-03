Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ke-29 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-29. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung 5 hingga 7 Maret 2022.

Pada pekan ini ada laga besar Bali United vs Persija Jakarta. Kedua tim akan berlangsung di di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Ahad, 6 Maret 2022, mulai 20:45 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Bali United tengah mencorong. Tim juara bertahan itu tidak pernah kalah pada 11 laga terakhir dan kini mampu memuncaki klasemen. Mereka mengumpulkan 60 poin, unggul tiga poin dari Persib Bandung.

Persija Jakarta baru kalah 0-2 dari Persib Bandung. Macan Kemayoran sudah tersingkir dari perebutan gelar juara karena hanya menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 38, tertinggl 22 poin dari calon lawannya.

Pada pekan ke-29 ini juga akan ada laga Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh, yang akan berlansung Sabtu, 5 Maret 2022. Persib diunggulkan untuk menang melawan tim urutan terbawah klasemen ini.

Jadwal lainnya pada pekan ini antara lain Persik Kediri vs Madura United, Persikabo 1973 vs Persipura Jayapura, Barito Putera vs Arema FC, PSM Makassar vs PSIS Semarang, Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya, serta Bhayangkara FC vs PSS Sleman.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-29

Sabtu, 5 Maret 2022

15.15 WIB: Persik Kediri vs Madura United (Indosiar)

15.15 WIB: Persikabo 1973 vs Persipura Jayapura (Vidio)

18.15 WIB: Barito Putera vs Arema FC (Indosiar)

20.00 WIB: Borneo FC vs Persela Lamongan (O Channel)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar).

Ahad, 6 Maret 2022

15.15 WIB: PSM Makassar vs PSIS Semarang (Indosiar)

18.15 WIB: Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

20.45 WIB: Bali United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Senin, 7 Maret 2022

20.30 WIB: Bhayangkara FC vs PSS Sleman (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

