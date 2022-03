BRI Liga 1: Begini Peluang Bhayangkara FC Menjadi Juara Musim Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Bhayangkara FC harus puas menutup seri keempat dengan hasil imbang 2-2 saat meladeni Persita Tangerang dalam pekan ke-28 BRI Liga 1 2021/2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Selasa, 1 Maret 2022. Hasil imbang itu membuat pelatih Paul Munster ogah berbicara soal peluang timnya untuk menjadi juara Liga 1 musim ini.

Klub berjuluk The Guardian itu sebenarnya mampu mengungguli Persita hingga pertengahan babak kedua. Hilangnya fokus para pemain membuat Persita bisa membobol gawang Bhayangkara FC dan membuat hasil pertandingan berakhir imbang.

Paul Munster menyebut gol lawan seharusnya tidak terjadi apabila para pemainnya tidak kehilangan fokus. Namun, mantan pelatih timnas Vanuatu ini tidak mau saling menyalahkan. "Seharusnya, gol itu tidak terjadi. Itu karena kehilangan fokus dan menjadi gol bagi lawan. Tetapi, kami tetap tidak bisa saling menyalahkan," ujar Paul Munster.

Terkait peluang juara Liga 1 musim ini, Paul enggan bicara banyak. Dia lebih memilih fokus untuk menatap laga selanjutnya. "Saya bilang ke pemain jangan saling menyalahkan, mari fokus ke pertandingan berikutnya," ucapnya.

Dia hanya ingin Evan Dimas Damono dan kawan-kawan berusaha meraih poin maksimal di enam pertandingan tersisa. Ia juga tidak ingin tim terbebani dengan target juara musim ini. "Saya tidak mau berbicara terlalu jauh. Saya mau fokus ke pertandingan selanjutnya yang ingin melihat siapa pemain yang tersedia," kata Paul.

Melihat sisa pertandingan BRI Liga 1 musim ini, peluang Bhayangkara FC menjadi juara sebenarnya terbuka lebar. Mereka berada di posisi keempat klasemen Liga 1 sat ini dengan mengoleksi 55 poin atau berselisih lima poin dengan pemuncak klasemen sementara, Bali United. Baca selengkapnya.

Paul Munster patut bernapas lega. Musababnya, Bhayangkara tidak perlu menghadapi empat tim teratas Liga 1 pada enam pertandingan tersisa, yaitu Bali United, Persib Bandung, Arema FC, dan Persebaya Surabaya. "Kami harus siap untuk pertandingan selanjutnya dengan target memetik hasil maksimal," ujar Paul.

Sebagian besar lawan Bhayangkara FC adalah klub yang saat ini berada di papan tengah klasemen. Untuk menjadi juara Liga 1, The Guardian harus menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan sambil berharap empat tim lain di papan atas tersandung.

Berikut jadwal Bhayangkara FC pada enam pertandingan tersisa BRI Liga 1.

07 Maret 2022 - Bhayangkara FC vs PSS Sleman

12 Maret 2022 - PSIS Semarang vs Bhayangkara FC

16 Maret 2022 - Bhayangkara FC vs Persipura Jayapura

20 Maret 2022 - Persela Lamongan vs Bhayangkara FC

26 Maret 2022 - Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

