BRI Liga 1: Persib Bandung Makin Termotivasi usai Kalahkan Persija Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan yang diraih Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Liga 1 pada Selasa lalu menjadi suntikan semangat bagi skuad Pangeran Biru menghadapi sisa laga akhir musim 2021-2022.

Hasil itu membuat mereka di posisi kedua klasemen dengan 57 poin, terpaut tiga angka dari Bali United yang berada di puncak. Dengan enam pertandingan tersisa, Maung Bandung masih bisa bersaing dalam perburuan gelar juara Liga 1 musim ini.

"Ini kemenangan besar dan langkah yang juga besar untuk semakin dekat menuju juara. Alhamdulillah, ini semua untuk Bobotoh," kata gelandang Persib, Mohammed Rashid, dikutip dari laman resmi klub, Jumat, 4 Maret 2022.

Persib meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Persija. Bermain di Stadion I Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Bali, David da Silva memborong dua gol penentu kemenangan timnya. Hasil itu sekaligus membalas kekalahan 1-0 yang mereka alami ketika menghadapi Macan Kemayoran di putaran.

Bek tengah Persib, Nick Kuipers, merasakan hal yang sama. Kemenangan itu menjadi tambahan motivasi baginya untuk bisa melanjutkan hasil positif untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.

"Kemenangan telah memberi kami kekuatan untuk bisa meraih tujuan. Sekarang hanya ada satu jalan, yaitu terus naik," kata pemain asal Belanda ini.

David da Silva kini juga tengah dalam performa terbaiknya. Sempat kesulitan mencetak gol, penyerang asal Brasil itu akhirnya menemukan ketajamannya lagi di depan gawang lawan.

Dalam tiga laga terakhir, pemain yang bergabung dengan Persib pada paruh waktu itu mencetak empat gol untuk Persib. Total dia telah mengemas lima gol dari 10 laga untuk Maung Bandung.

David da Silva memiliki catatan bagus di Liga 1 Indonesia. Saat memperkuat Persebaya pada 2018 dan 2019, dia mengoleksi 20 gol dan 14 gol. Pada musim 2018 dia menempati posisi kedua daftar top skor.

Jadwal pertandingan terdekat Persib Bandung adalah menghadapi Persiraja Banda Aceh pada pekan ke-29 BRI Liga 1, Sabtu, 5 Maret 2022. Laga ini akan berlangsung di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, mulai 20.45 WIB.

Berikut enam jadwal Persib Bandung di sisa BRI Liga 1 2021-2022:

- Sabtu, 5 Maret 2022: Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh

- Rabu, 9 Maret 2022: Arema FC vs Persib Bandung

- Minggu, 13 Maret 2022: Persib Bandung vs Madura United

- Sabtu, 19 Maret 2022: Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

- Rabu, 23 Maret 2022: Persib Bandung vs Persik Kediri

- Pekan ke-34 (belum diumumkan): Persib Bandung vs Barito Putera

