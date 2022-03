Jadwal Liga Spanyol Pekan 27: Real Madrid vs Sociedad, Elche vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-27. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, 5-8 Maret 2022.

Real Madrid, yang memuncaki klasemen, akan mendapat ujian berat. Mereka akan melawan Real Sociedad, yang musim ini tampil bagus dan menempati posisi keenam klasemen. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Ahad dinihari, 6 Maret 2022.

Madrid kini mengemas nilai 60, unggul enam poin dari Sevilla. Sociedad mengumpulkan 44 poin, hanya tertinggal satu poin dari Barcelona di posisi keempat. Dalam pertemuan putaran pertama lalu, El Real mengalahkan Sociedad 2-0.

Pekan ini, Barcelona akan berlaga di kandang Elche. Jadwal pertemuan kedua tim akan berlangsung Ahad malam, 6 Maret.

Barca, yang ada di urutan keempat, mengemas nilai 45. Mereka unggul 16 poin dari Elche di posisi ke-13. Dalam putaran pertama lalu, Barcelona mengalahkan Elche 3-2.

Pekan ini, tim urutan kedua klasemen Sevilla akan menyambangi Deportivo Alaves pada Sabtu dinihari. Real Betis, yang tengah mencorong dan berada di posisi ketiga klasemen, akan menjamu Atletico Madrid, yang masih berkutat di posisi kelima.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-27, live beIN Sports 1)

Sabtu, 5 Maret 2022

03.00 WIB: Deportivo Alaves vs Sevilla

20.00 WIB: Osasuna vs Villarreal

22.15 WIB: Espanyol vs Getafe.

Ahad, 6 Maret 2022

00.30 WIB: Valencia vs Granada

03.00 WIB: Real Madrid vs Real Sociedad

20.00 WIB: Cadiz vs Rayo Vallecano

22.15 WIB: Elche vs Barcelona.

Senin, 7 Maret 2022

00.30 WIB: Celta Vigo vs Real Mallorca

03.00 WIB: Real Betis vs Atletico Madrid.

Selasa, 8 Maret 2022

03.00 WIB: Athletic Bilbao vs Levante.

Klasemen Liga Spanyol

