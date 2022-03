Kondisi Terkini Manchester United Jelang Lawan Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan mengunjungi Stadion Etihad untuk meladeni Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-28 pada Minggu, 6 Maret 2022. Derbi nanti akan menjadi laga krusial bagi City mengingat jarak mereka dengan Liverpool di klasemen kini sudah 6 poin.

City masih kokoh sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris dengan meraih 66 poin. Sementara Manchester United saat ini berada di peringkat keempat dengan 47 poin.

Di internal Manchester United, ada angin segar setelah gelandang Scott McTominay sudah terlihat berlatih bersama rekan-rekannya di Carrington pada Kamis kemarin. Setelah menunjukkan penampilan yang agresif saat MU mengalahkan Leeds United 4-2, ia harus absen di laga kontra Atletico Madrid dan Watford.

Manajer MU Ralf Rangnick berharap McTominay bisa bermain dalam pertandingan derbi nanti. Pemain asal Skotlandia punya peran penting kala MU menjamu City di musim 2020. Ia tampil mengesankan dengan mencetak gol penutup saat Setan Merah menang 2-0 atas Manchester City.

Berikutnya, Harry Maguire dan Jadon Sancho. Saat MU ditahan imbang tanpa gol oleh Watford pada Sabtu pekan lalu, kedua pemain memulai laga dari bangku cadangan. Maguire dan Sancho nampaknya akan berupaya keras menjadi starter atau pilihan utama Rangnick. Lalu dalam sesi latihan hadir pula Marcus Rashford dan Luke Shaw.

5 pertemuan terakhir derbi Manchester

- 6 November 2021, Manchester United vs Manchester City 0-2

- 7 Maret 2021, Manchester City vs Manchester United 0-2

- 12 Desember 2020, Manchester United vs Manchester City 0-0

- 8 Maret 2020, Manchester United vs Manchester City 2-0

- 7 Desember 2019, Manchester City vs Manchester United 1-2

MANCHESTER UNITED