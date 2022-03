Bali United Bermain Bagus di Putaran Kedua BRI Liga 1, Teco Ungkap Kuncinya

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United memiliki catatan yang cukup bagus di putaran kedua BRI Liga 1 musim 2021-2022 ini. Tim berujul Serdadu Tridatu ini belum terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir mereka, dengan sembilan kali menang dan sekali seri.

Rentetan hasil apik itu membuat Bali United kini bertengger di puncak klasemen dengan mengemas 60 poin dari 28 pertandingan yang sudah dimainkan. Mereka unggul tiga angka dari Persib Bandung yang berada di bawahnya.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra membeberkan kunci penampilan timnya di putaran kedua.

"Team work. Pemain berpikir positif juga ketika datang di putaran kedua. Membuat tim lebih menikmati latihan sama pertandingan," kata pelatih yang akrab disapa Teco kepada Tempo, Jumat, 4 Maret 2022.

Mengenai persaingan dengan Persib, Teco mengatakan tim Maung Bandung awalnya di atas Bali United. Skuad asuhannya berhasil mengungguli mereka kemudian.

"Saya melihat kami yang melewati mereka. Dulu mereka di atas kami," ujarnya.

Kini, mendekati akhir kompetisi Liga 1 2021-2022, menurut Teco, yang terpenting tim asuhannya fokus, konsentrasi, dan bekerja keras dalam setiap laga.

Serdadu Tridatu masih memiliki enam laga lagi. Dari sisa pertandingan Liga 1 musim ini, Fadil Sausu dan rekan-rekannya masih akan menghadapi tiga tim besar, yaitu Persija Jakarta, Arema FC dan Persebaya Surabaya.

Melihat jadwal laga sisa, Teco menilai persaingan untuk gelar juara BRI Liga 1 akan berlangsung seru. Terlebih, lima tim papan atas saat ini, semuanya masih berpeluang menjadi juara, yaitu Bali United, Persib Bandung, Arema FC, Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya.

Bhayangkara FC bisa saja mengungguli para pesaingnya jika melihat jadwal enam laga terakhir mereka. Dari pertandingan yang akan mereka mainkan menjelang akhir kompetisi, The Gunners tidak menghadapi tim papan atas.

"Pasti waktu ketemu ada tim yang hilang poin. Tapi lawan Bhayangkara FC juga membutuhkan poin agar tidak terdegradasi. Semua membutuhkan poin buat juara atau agar tidak terdegradasi," kata Teco.

Laga terdekat, Bali United akan menghadapi Persija Jakarta pada Minggu, 6 Maret 2022. Bentrok melawan bekas tim asuhan Teco ini akan berlangsung di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, mulai 20.45 WIB.

Teco akan bisa mempersembahkan gelar Liga 1 untuk kali kedua bagi Bali United jika berhasil membawa mereka menjadi juara musim 2021-2022 ini. Sebelumnya, pelatih asal Brasil ini membawa Serdadu Tridatu menjuarai Liga 1 2019 setelah mengantarkan Persija Jakarta menjadi juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini pada musim sebelumnya.

Jadwal sisa pertandingan Bali United di BRI Liga 1 2021-2022:

- Pekan ke-29, 6 Maret 2022, Bali United vs Persija Jakarta

- Pekan ke-30, 11 Maret 2022, Persiraja Banda Aceh vs Bali United

- Pekan ke-31, 15 Maret 2022, Bali United vs Arema FC

- Pekan ke-32, 21 Maret 2022, Madura United vs Bali United

- Pekan ke-33, 25 Maret 2022, Bali United vs Persebaya Surabaya

- Pekan ke-34, Persik Kediri vs Bali United (belum diumumkan)

