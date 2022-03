Kata Teco Menjelang Laga Bali United vs Persija Jakarta di BRI Liga 1 Minggu

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United vs Persija Jakarta akan tersaji dalam pertandingan pekan ke-29 BRI Liga 1 pada Minggu, 6 Maret 2022. Duel kedua kesebelasan ini bakal berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali, mulai 20.45 WIB dengan disiarkan stasiun televisi Indosiar.

Laga melawan Persija ini menjadi salah satu ujian bagi Bali United untuk tetap bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen Liga 1. Saat ini, Serdadu Tridatu menempati puncak klasemen dengan 60 poin, unggul tiga angka dari Persib Bandung yang berada di bawahnya.

Sementara itu, Persija saat ini menempati peringkat delapan dengan 38 poin dari 27 laga yang sudah dimainkan. Laga terakhir, mereka menyerah 2-0 dari Persib.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, sudah menyiapkan taktik untuk menghadapi bekas tim asuhannya itu. Sebelum pindah ke Bali United pada 2019, juru taktik Brasil ini melatih tim berjuluk Macan Kemayoran itu pada 2017-2018.

"Persija tim yang bagus dan memiliki suporter yang fanatik. Kita mempunyai program untuk recovery pemain agar tidak cedera dan kami juga punya latihan taktikan buat semua siap melawan Persija," kata Teco sapaan akrab Stefano kepada Tempo, Jumat, 4 Maret 2022.

Teco menilai Persija bagus dengan banyak pemain muda. Menurut dia, penampilan mereka di turnaman pramusim, Piala Menpora, pada Maret-April tahun lalu, bagus sehingga berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Persib Bandung di final. Ketika itu, mereka dipimpin pelatih Sudirman.

Saat memasuki kompetisi Liga 1, Persija melakukan pergantian pelatih. Mereka merekrut pelatih Italia, Angelo Alessio. Tetapi, mantan asisten pelatih Juventus itu dipecat di awal paruh kedua, Januari lalu, karena dianggap tidak bisa meningkatkan performa tim. Mereka lantas menunjuk Sudirman untuk menjadi kepala pelatih.

"Di Piala Menpora main bagus dan juara. Setelah itu ganti pelatih orang Eropa. Meskipun punya CV dan kualitas bagus, tapi butuh waktu buat adaptasi di Indonesia," kata Teco.

"Sekarang pelatih kembali lagi ke pelatih yang membawa juara di Piala Menpora, dia yang bawa banyak pemain muda berkualitas di Persija," ujarnya.

Persija merupakan salah satu lawan berat Bali United di sisa enam pertandingan di Liga 1. Serdadu Tridatu juga masih akan bertemu Arema FC dan Persebaya Surabaya.

Bali United tidak boleh tergelincir di sisa laga jika ingin menyabet gelar juara kedua Liga 1. Persaingan dengan empat tim papan atas lainnya, Persib Bandung, Arema FC, Bhayangkara FC, dan Persebaya Surabaya, masih berlangsung sengit. Selisih poin antara lima tim teratas klasemen memasuki pekan ke-29 ini ketat.

Persib Bandung menempel di urutan kedua dengan 57 poin, terpaut tiga poin dari Bali United. Sementara, Arema FC dan Bhayangkara FC, sama-sama mengemas 55 poin, serta Persebaya dengan 54 poin.

Bali United yang sebelumnya meraih gelar juara Liga 1 pada 2019 berpeluang menambah koleksi trofi dari kompetisi sepak bola kasta tertinggi Tanah Air jika menjuarai BRI Liga 1 2021-2022.

Jadwal sisa pertandingan Bali United:

- Pekan ke-29, 6 Maret 2022, Bali United vs Persija Jakarta

- Pekan ke-30, 11 Maret 2022, Persiraja Banda Aceh vs Bali United

- Pekan ke-31, 15 Maret 2022, Bali United vs Arema FC

- Pekan ke-32, 21 Maret 2022, Madura United vs Bali United

- Pekan ke-33, 25 Maret 2022, Bali United vs Persebaya Surabaya

- Pekan ke-34, Persik Kediri vs Bali United (belum diumumkan)

