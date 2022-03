Hasil Liga Italia Pekan 28: Inter Milan vs Salernitana 5-0, Martinez Hat-trick

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan berhasil mengalahkan Salernitana dengan skor 5-0 dalam laga pekan ke-28 Liga Italia di Giuseppe Meazza, Sabtu dinihari WIB, 5 Maret 2022.

Lautaro Martinez menjadi bintang dalam laga itu. Pemain Argentina itu memborong tiga gol (hat-trick) pada menit ke-22, 40, dan 56. Edin Dzeko mencetak dua gol lain pada menit ke-64 dan 69.

Inter Milan unggul jauh dalam penguasaan bola, mencapai 61 persen. Tim besutan Simone Inzaghi tersebut juga mencatatkan 12 tembakan ke arah gawang dari total 23 percobaan. Sedangkan Salernitana melepaskan 11 tembakan dengan tiga yang mengarah ke gawang.

Dengan kemenangan ini Inter Milan untuk sementara berhasil kembali ke peringkat satu pada klasemen dengan mengoleksi 58 poin. Mereka unggul satu poin dari Napoli dan AC Milan yang belum memainkan laga pekan ke-28.

Kemenangan ini juga sekaligus menyudahi rentetan tanpa kemenangan Inter Milan di lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Sementara Salernitana tetap berada di peringkat terbawah dengan hanya mengoleksi 15 poin.

Fakta Menarik Inter Milan vs Salernitana:

Dengan tambahan tiga gol, Lautaro Martinez menjadi pemain kedelapan sejak 2018/19 (debutnya di kompetisi) yang mencapai 50 gol di Liga Italia (Serie A).

Susunan Pemain

Inter Milan (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij/Vidal (62'), Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic/Gagliardini (71'), Calhanoglu/Gosens (62'), Darmian/Ranocchia (62'); Dzeko/Correa (75'), Lautaro.

Pelatih: Simone Inzaghi.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzochi/Joel Obi (72'), Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson/Radovanovic (71'); Kastanos/Ruggeri (83'), Mousset/Zortea (60'), Verdi/Perotti (60'); Duric.

Pelatih: Davide Nicola.

Laga Inter Milan vs Salernitana merupakan awal dari jadwal Liga Italia pekan ke-28. Malam ini juga ada AS Roma vs Atalanta. Napoli vs AC Milan serta Juventus vs Spezia akan berlangsung Senin dinihari.

