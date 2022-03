Cina Tidak Siarkan Liga Inggris Pekan Ini karena Ada Aksi Dukungan ke Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang hak siar Liga Inggris di Cina mengatakan kepada Liga Premier tidak akan menyiarkan pertandingan akhir pekan ini. Sebab Liga Inggris berencana menunjukkan dukungan kepada Ukraina setelah diinvasi Rusia.

Cina merupakan sekutu terdekat Rusia. Negara tersebut memilih menyebut aksi invasi Rusia ke Ukraina sebagai operasi khusus.

Liga Premier mengatakan bahwa tim-tim pada pekan ini akan menunjukkan dukungan kepada Ukraina pada pertandingan 5-7 Maret 2022. Menurut jadwal, semua kapten tim Liga Inggris akan mengenakan ban lengan khusus berwarna bendera Ukraina.

Liga Inggris menganjurkan penggemar bergabung bersama pemain, manajer, ofisial pertandingan, dan staf klub dalam momen hening dan solidaritas sebelum sepak mula dalam semua pertandingan akhir pekan ini.

Layar di stadion akan menampilkan pesan Football Stands Together dengan latar belakang warna biru dan kuning bendera kebangsaan Ukraina.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan Ke-28, live Mola TV)

Sabtu, 5 Maret 2022

19.30 WIB: Leicester City vs Leeds United

22.00 WIB: Burnley vs Chelsea (SCTV)

22.00 WIB: Aston Villa vs Southampton

22.00 WIB: Norwich City vs Brentford

22.00 WIB: Newcastle vs Brighton

22.00 WIB: Wolverhampton vs Crystal Palace.

Ahad, 6 Maret 2022

00.30 WIB: Liverpool vs West Ham

21.00 WIB: Watford vs Arsenal

23.30 WIB: Manchester City vs Manchester United.

Selasa, 8 Maret 2022

03.00 WIB: Tottenham Hotspurs vs Everton

