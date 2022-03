Klasemen BRI Liga 1 Sabtu: Persik vs Madura Utd 2-2, Persikabo vs Persipura 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan BRI Liga 1 pekan Ke-29 hadir pada Sabtu, 5 Maret 2022. Ada lima laga yang berlangsung.

Inilah hasil dan jadwalnya:

Persik Kediri vs Madura United, Skor 2-2

Tak ada pemenang dalam laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, ini. Kedua tim harus puas dengan skor 2-2.

Madura United unggul lebih dahulu lewat gol Renan Da Silva pada menit ke-20. Gol tersebut tercipta lewat assist Bayu Gatra. Namun, Persik menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Jaimerson Da Silva pada menit ke-43.

Madura United kembali unggul lewat gol Hugo Gomes pada menit ke-56. Tetapi, Persik kembali menyamakan kedudukan lewat gol Jeam Kelly Sroyer pada menit ke-89.

Persik unggul dalam penguasaan bola, mencapai 65 persen. Namun, mereka kalah dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (2 berbanding 3).

Madura United gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Mereka kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 31.

Persik gagal mempertahankan tren positif setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Kini mereka berada di posisi kesembilan dengan nilai 37.

Persikabo 1973 vs Persipura Jayapura, Skor 1-1

Laga di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, juga berakhir 1-1. Persipura memimpin lewat penalti Yevhen Bokhashvili pada menit ke-22. Persikabo memimpin lewat gol Munadi pada menit ke-28.

Persikabo 1973 gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 31.

Persipura Jayapura gagal menjaga kebangkitan setelah pekan sebelumnya menang 2-1 atas Borneo FC. Mereka masih terpuruk di zona degradasi, posisi ke-16, dengan nilai 25.

Jadwal BRI Liga 1 berikutnya Sabtu malam ini:

18.15 WIB: Barito Putera vs Arema FC (Indosiar)

20.00 WIB: Borneo FC vs Persela Lamongan (O Channel)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar).

Setelah laga hari ini, jadwal BRI Liga 1 pekan ke-29 masih akan hadir pada dua hari berikutnya. Salah satu laga besar yang akan hari adalah Bali United vs Persija Jakarta.

Selanjutnya: Rekap Hasil, Jadwal, Klasemen