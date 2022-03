Klasemen Liga Italia Pekan Ke-28: AS Roma, Lazio, dan Udinese Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-28 tersaji sepanjang Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 6 Maret 2022. Udinese, AS Roma, dan Lazio menang.

Udinese menang 2-1 saat menjamu Sampdoria. Tim tuan rumah unggul berkat gol Gerard Deulofeu dan Iyenoma Udogie. Gol Sampdoria diceploskan Frank Caputo.

Udinese menempati pososi ke-14 klasemen dengan nilai 29. Sampdoria di urutan ke=16 dengan nilai 26.

Hasil positif juga sukses diraih AS Roma. Pasukan Jose Mourinho itu berhasil mengalahkan Atalanta 1-0 berkat gol Tammy Abraham pada menit ke-32. Kedua tim sama-sama kehilangan pemain di akhir laga.

Kemenangan tersebut membuat AS Roma bertengger di posisi enam dengan koleksi 47 poin, hanya kalah selisih gol dari Atalanta yang punya poin sama.

Dalam laga lain, Lazio mengalahkan Cagliari dengan skor 3-0. Gol Lazio dicetak Ciro Immobile, Luis Alberto, dan Felipe Anderson.

Lazio bangkit dari dua laga tanpa kemenangan. Mereka kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 46. Cagliari berada di posisi ke-17 dengan nilai 25.

Hasil Liga Italia pekan ke-28:

Udinese 2-1 Sampdoria

Gol: Gerard Deulofeu (3'), Destiny Udogie (12') - Francesco Caputo (13').

AS Roma 1-0 Atalanta

Gol: Tammy Abraham (32').

Cagliari 0-3 Lazio

Gol: Ciro Immobile (19' pen), Luis Alberto (42'), Felipe Anderson (62').

Jadwal Berikutnya

Ahad, 6 Maret 2022

18.30 WIB: Genoa vs Empoli (beIN Sports 3)

21.00 WIB: Fiorentina vs Hellas Verona (beIN Sports 3)

21.00 WIB: Bologna vs Torino (beIN Sports Connect)

21.00 WIB: Venezia vs Sassuolo (beIN Sports Connect)

Senin, 7 Maret 2022

00.00 WIB: Juventus vs Spezia (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Napoli vs AC Milan (RCTI dan beIN Sports 3).

Klasemen Liga Italia



Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool, Chelsea Menang