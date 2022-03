Jadwal Bola Ahad 6 Maret: Man City vs MU, Napoli vs Milan, Elche vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 7 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian laga jadwal pekan ke-28. Malam ini antara lain ada derby Manchester, Manchester City vs Manchester United yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada juga jadwal Watford vs Arsenal.

Liga Italia akan memasuki pekan ke-28. Malam ini akan hadir laga Napoli vs AC Milan yang disiarkan langsung RCTI. Selain itu ada juga jadwal Juventus vs Spezia.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadwal pekan ke-27. Malam ini antara lain akan diwarnai laga Elche vs Barcelona dan Real Betis vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Prancis pekan ke-27 akan menampilkan pertarungan Lille vs Clermont dan Nantes vs Montpellier. Liga Jerman pekan ke-25 akan diisi laga Mainz 05 vs Borussia Dortmund.

Dari dalam negeri ajang BRI Liga 1 akan menampilkan tiga laga pekan ke-29. Jadwal PSM Makassar vs PSIS Semarang, Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya, dan Bali United vs Persija Jakarta akan disiarkan langsung Indosiar.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 6 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan Ke-28, live Mola TV)

21.00 WIB: Watford vs Arsenal

23.30 WIB: Manchester City vs Manchester United (SCTV).

Liga Italia

(Pekan 28)

18.30 WIB: Genoa vs Empoli (beIN Sports 3)

21.00 WIB: Fiorentina vs Hellas Verona (beIN Sports 3)

21.00 WIB: Bologna vs Torino (beIN Sports Connect)

21.00 WIB: Venezia vs Sassuolo (beIN Sports Connect).

Liga Spanyol

(Pekan 27)

20.00 WIB: Cadiz vs Rayo Vallecano

22.15 WIB: Elche vs Barcelona

Liga Prancis

(Pekan 27)

19:00 WIB: St Etienne vs Metz

21:00 WIB: Bordeaux vs Troyes

21:00 WIB: Nantes vs Montpellier

21:00 WIB: Reims vs Strasbourg

21:00 WIB: Rennes vs Angers

23:05 WIB: Lille vs Clermont.

Liga Jerman

(Pekan 25)

21.30 WIB: Mainz 05 vs Borussia Dortmund (Mola TV 2)

23.30 WIB: Koln vs Hoffenheim (tvOne).

BRI Liga 1

(Pekan 29)

15.15 WIB: PSM Makassar vs PSIS Semarang (Indosiar)

18.15 WIB: Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

20.45 WIB: Bali United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Senin dinihari, 7 Maret 2022

Liga Italia

(Pekan 28)

00.00 WIB: Juventus vs Spezia (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Napoli vs AC Milan (RCTI dan beIN Sports 3)

Liga Spanyol

(Pekan 27)

00.30 WIB: Celta Vigo vs Real Mallorca

03.00 WIB: Real Betis vs Atletico Madrid.

Liga Prancis

(Pekan 27)

02:45 Marseille vs Monaco.

Selasa, 8 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan Ke-28, live Mola TV)

03.00 WIB: Tottenham Hotspurs vs Everton.

Liga Spanyol

(Pekan 27)

03.00 WIB: Athletic Bilbao vs Levante.

