Pelatih PSS Sleman Sebut Persaingan BRI Liga 1 Ketat dari Atas sampai Bawah

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia, BRI Liga 1 2021-2022, menyisakan enam laga. Mendekati akhir musim, persaingan perebutan gelar juara semakin ketat.

Pelatih PSS Sleman, I Putu Gede, menilai persaingan ketat itu tidak hanya terjadi pada tim-tim papan atas, melainkan juga di papan tengah dan bawah.

PSS kini berada di peringkat 11 dengan 32 poin. Super Elja hanya unggul lima angka dari Barito Putera di posisi 15 (zona degradasi). Dengan enam pertandingan tersisa, Putu Gede menargetkan setidaknya tim asuhannya bisa mengumpulkan sembilan poin.

"Lebih aman itu 12 poin (target poin), jadi saya pikir sembilan sampai 12 poin. Kami kalau sudah seperti ini, kami tidak hanya melihat di atas tapi di bawah juga," kata Putu Gede saat konferensi pers secara daring, Ahad, 6 Maret 2022.

Pelatih PSS itu menganggap, ketatnya persaingan bukan menjadi beban, tetapi motivasi. "Kompetisi ini bagus dari atas dan bawah, pekan 32, 33 dan 34 masih menentukan," ujarnya.

Pada pekan ke-29 BRI Liga 1, PSS menghadapi tim papan atas, Bhayangkara FC. Setelah sempat beberapa pekan memimpin klasemen, The Guardians kini menempati peringkat keempat.

Menjelang laga melawan tim asuhan Paul Munster, pemain PSS, Ricky Dwi mengatakan dia dan rekan-rekannya di tim siap untuk memberikan yang terbaik.

"Sebagai pemain kami siap untuk pertandingan besok. Sudah bekerja keras dalam latihan, semoga besok memberikan yang terbaik dan meraih tiga poin," kata Ricky.

"Motivasi kami ingin memberikan yang terbaik, bisa mencetak gol melawan tim besar Bhayangkara FC. Semoga rekan-rekan juga memberikan yang terbaik," ujarnya.

Jadwal sisa pertandingan PSS Sleman di BRI Liga 1:

- Pekan ke-29, Bhayangkara FC vs PSS Sleman, Ahad, 6 Maret 2022.

- Pekan ke-30, PSS Sleman vs Persita Tangerang, Jumat, 11 Maret 2022

- Pekan ke-31, PSS Sleman vs PSIS Semarang, Rabu, 16 Maret 2022

- Pekan ke-32, Persipura Jayapura vs PSS Sleman, Ahad, 20 Maret 2022

- Pekan ke-33, PSS Sleman vs Persela Lamongan, Kamis, 24 Maret 2022.

- Pekan ke-34 (belum ada jadwal), Persija Jakarta vs PSS Sleman

