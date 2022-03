Klasemen Liga Italia Pekan Ke-28: Napoli vs AC Milan 0-1, Juventus vs Spezia 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-28 tersaji pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 7 Maret 2022. AC Milan dan Juventus sama-sama menang.

AC Milan meraih kemenangan penting dalam duel melawan salah satu pesaing perebutan gelar juara musim ini, Napoli. Mereka menang 1-0 dalam laga di Stadion Diego Armando Maradona itu.

Keunggulan Milan dipastikan oleh gol Olivier Giroud pada menit ke-29. Pemain Prancis itu mendapat umpan dari Davide Calabria.

Kemenangan itu mengantar Milan naik ke puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 60, unggul dua poin dari Inter Milan yang menang 5-0 atas Salernitana dua hari sebelumnya.

Napoli hanya menang sekali dalam empat laga terakhirnya. Mereka turun ke posisi ketiga dengan nilai 57.

Dalam laga lain, Juventus menang 1-0 saat menjamu Spezia. Mereka unggul berkat gol Alvaro Morata pada menit ke-21.

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Juve secara beruntun. Tim asuhan Massimiliano Allegri itu mengokohkan posisinya di urutan keempat klasemen. Mereka mengemas nilai 53, unggul enam poin dari AS Roma yang ada di bawahnya.

Spezia menderita kekalahan keempatnya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 26.

Hasil Liga Italia Pekan Ke-28

Salernitana vs Inter Milan 5-0

Udinese vs Sampdoria 2-1

AS Roma vs Atalanta 1-0

Cagliari vs Lazio 0-3

Genoa vs Empoli 0-0

Fiorentina vs Hellas Verona 1-1

Bologna vs Torino 0-0

Venezia vs Sassuolo 1-4

Juventus vs Spezia 1-0

Napoli vs AC Milan 0-1.

Klasemen Liga Italia



