Tekuk Persija Jakarta, Bali United Makin Percaya Diri Tatap Laga Sisa BRI Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United berhasil mengalahkan Persija Jakarta di pekan ke-29 BRI Liga 1. Bermain di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Ahad malam, 6 Maret 2022, Serdadu Tridatu unggul 2-1.

Bali United unggul lebih dulu melalui gol Ilija Spasojevic pada menit ke-34. Namun, Persija mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-77. Gol penentu kemenangan ditentukan Lerby Eliandry pada menit ke-83.

Tambahan tiga poin dari pertandingan ini membuat Bali United kokoh di puncak klasemen dengan 63 poin, unggul tiga angka dari Persib Bandung yang menempati posisi runner-up.

Kemenagan atas Persija meningkatkan kepercayaan diri pelatih Bali United, Stefano Cugurra menghadapi sisa laga di Liga 1 2021-2022. Dari lima pertandingan terakhir musim ini, timnya masih harus menghadapi dua tim besar, Arema FC dan Persebaya Surabaya.

"Kami masih memiliki lima pertandingan lagi. Jika kami bisa meraih empat kemenangan maka kami bisa juara. Jadi kami harus bekerja keras di setiap pertandingan," kata Teco sapaan akrab Stefano dalam konferensi pers seusai pertandingan melalui daring.

Setelah laga ini, juru taktik asal Brasil ini akan fokus pada pertandingan terdekat, yaitu melawan Persiraja Banda Aceh. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 Maret 2022.

Teco mengaku tidak khawatir Arema FC dan Persib akan mengejar Bali United atau bahkan menggusur posisi tim asuhannya dari puncak klasemen. Ia lebih menekankan kepada para pemainnya untuk terus bekerja keras.

"Saya tidak takut. Saya sekarang di atas. Waktu di putaran pertama kami jauh dari Arema FC, Persib Bandung, Bhayangkara FC, kini di putaran kedua kami main konsisten dan bisa melewati mereka," ujarnya.

"Kami harus kerja keras dan konsisten, pemain juga memiliki semangat yang tinggi, tapi yang terpenting adalah laga paling dekat melawan Persiraja Banda Aceh," kata dia.

Stefano Cugurra sebelumnya telah membawa Bali United menyabet gelar juara Liga 1 2019, tepat setahun setelah mengantar Persija Jakarta meraih trofi kompetisi sepak bola kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu pada 2018.

Pertandingan sisa Bali United di BRI Liga 1 2021-2022:

- Pekan ke-29, Bali United vs Persija Jakarta, 6 Maret 2022

- Pekan ke-30, Persiraja Banda Aceh vs Bali United, 11 Maret 2022

- Pekan ke-31, Bali United vs Arema FC, 15 Maret 2022

- Pekan ke-32, Madura United vs Bali United, 21 Maret 2022

- Pekan ke-33, Bali United vs Persebaya Surabaya, 25 Maret 2022

- Pekan ke-34, Persik Kediri vs Bali United, belum diumumkan

Baca Juga: Hasil, Jadwal, dan Klasemen BRI Liga 1 Usai Bali United Kalahkan Persija 2-1