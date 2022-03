Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 28: Tottenham Hotspur vs Everton 5-0

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspur berpesta gol pada pekan ke-28 Liga Inggris. Mereka menang 5-0 saat menjamu Everton di Tottenham Hotspur Stadium, London, Selasa dinihari, 8 Maret 2022.

Harry Kane memborong dua gol buat Tottenham Hotspur, pada menit ke-37 dan ke-55. Penyerang Timnas Inggris ini menorehkan gol ketiga dan kelima Spurs.

Gol lainnya tercipta dari bunuh diri Michael Keane (menit 14) dan dari aksi Song Heung-min (17) serta Sergio Regulion.

Tottenham mendominasi pertandingan. Tim asuhan Antonio Conte itu menguasai bola hingga 55 persen, juga melakukan 7 tembakan tepat sasaran ke gawang lawan ketika lawannya tak bisa melakukan satu pun.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun yang diraih Tottenham. Mereka kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 45.

Everton kalah untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-17 dengan nilai 22, hanya terpaut satu poin dari Burnley yang ada di zona degradasi.

Laga Tottenham vs Everton menjadi akhir dari pekan ke-28. Sebelumnya laga ini antara lain diwarnai kemenangan 4-1 Manchester City atas Manchester United. Liverpool juga mengalahkan West Ham 1-0 dan Arsenal menang 3-2 di kandang Watford.

Pada tengah pekan ini, pada 10 Maret 2022, jadwal Liga Inggris akan diwarnai empat laga tunda, termasuk Norwich vs Chelsea, Leeds United vs Aston Villa, dan Southampton vs Newcastle.

Sedangkan jadwal pekan ke-29 baru akan berlangsung akhir pekan, antara lain menampilkan laga Manchester United vs Tottenham Hotspur.

Selanjutnya: Rekap Hasil dan Klasemen