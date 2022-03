Bakal Ada Asisten Wasit Tambahan di BRI Liga 1, Ini Komentar Pelatih Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Ada hal berbeda yang berbeda di pertandingan BRI Liga 1 2021-2022 mulai pekan ke-30. Rencananya akan ada penggunaan asisten wasit tambahan saat berlangsungnya pertandingan.

PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengumumkan untuk menggunakan asisten wasit tambahan. Hal itu dilakukan sebagai respons terkait keputusan wasit yang terkadang kontroversial.

Langkah itu dianggap perlu dilakukan, terlebih kompetisi Liga 1 saat ini tinggal menyisakan lima pertandingan lagi dan persaingan antarklub dalam perebutan poin juga ketat yang diperkirakan bakal sampai pekan terakhir atau ke-34.

"Betul akan diterapkan di pekan ke-30, mulai 9 Maret 2022. Harapan utama, keputusan-keputusan wasit akan lebih obyektif dan pertandingan berjalan dengan fairplay dan berkualitas," kata Direktur Utama PT. LIB, Akhmad Hadian Lukita, kepada Tempo, Selasa, 8 Maret 2022.

Terkait penggunaan asisten wasit tambahan, pelatih Arema FC, Eduardo Almeida belum bisa berkomentar banyak. Ia beralasan belum merasakan langsung dampak adanya wasit tambahan tersebut.

"Ini adalah pengalaman baru di Liga 1. Kami belum bisa memberikan opini kami, karena belum terjadi. Saya berharap akan lebih baik di sepak bola dan liga bisa berkembang, dan saya setuju," kata Eduardo dalam konferensi pers jelang laga Arema FC vs Persib Bandung secara daring, hari ini.

Nantinya asisten wasit tersebut akan bertugas dekat dengan gawang. Mereka akan memberikan informasi kepada wasit utama dalam mengambil keputusan.

Penggunaan asisten wasit tambahan rencananya akan diterapkan pertama kali pada tiga pertandingan pada pekan ke-30 BRI Liga 1 pada Rabu, 9 Maret 2022. Ketiga laga itu adalah Persela Lamongan vs Tira Persikabo, Madura United vs Barito Putera dan Arema FC vs Persib Bandung.

