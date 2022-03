Jadwal Liga Europa Kamis 10 Maret: Aksi Barcelona dan West Ham Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Europa sudah memasuki babak 16 besar. Pada Kamis malam ini atau Jumat dinihari, 11 Maret 2022, akan berlangsung sejumlah pertandingan leg pertama, dua di antaranya disiarkan langsung SCTV.

Salah satu laga yang live di SCTV itu adalah Barcelona vs Galatasaray. Pertandingannya akan berlangsung mulai 03.00 WIB.

Barcelona, yang terdegradasi dari Liga Champions, sedang dalam tren yang positif. Mereka selalu menang pada empat laga terakhir. Di La Liga Spanyol mereka saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 48, tertinggal 15 angka dari Real Madrid di puncak klasemen.

Adapun Galatasaray lolos ke babak 16 Besar sebagai juara grup Liga Europa. Mereka baru kalah 0-2 dari Konyaspor di Liga Turki. Kini tim itu menempati posisi ke-12 klasemen.

Laga lain yang juga akan disiarkan langsung SCTV adalah Sevilla vs West Ham United. Sevilla lengser dari Liga Champions, sedangkan West Ham United merupakan juara grup Liga Europa. Laga kedua tim akan berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, mulai 00.45 WIB.

Jadwal lainnya malam ini antara lain Atalanta vs Bayer Leverkusen, Rangers vs Crvena Zvezda, dan Braga vs Monaco.

Liga Europa

(Babak 16 besar)

Leg Pertama

Kamis, 10 Maret 2022

Porto vs Lyon 0-1

Real Betis vs Eintracht Frankfurt 1-2,

Jadwal Jumat, 11 Maret 2022

00.45 WIB: RB Leipzig vs Spartak Moscow (dibatalkan karena sanksi Rusia)

00.45 WIB: Sevilla vs West Ham United (SCTV)

03.00 WIB: Atalanta vs Bayer Leverkusen (Vidio)

03.00 WIB: Barcelona vs Galatasaray (SCTV)

03.00 WIB: Rangers vs Crvena Zvezda (Vidio)

03.00 WIB: Braga vs Monaco (Vidio)

Leg Kedua

Jadwal Jumat, 18 Maret 2022

00.45 WIB: Bayer Leverkusen vs Atalanta

00.45 WIB: Crvena zvezda vs Rangers

00.45 WIB: Galatasaray vs Barcelona

00.45 WIB: Monaco vs Braga

03.00 WIB: Eintracht Frankfurt vs Real Betis

03.00 WIB: Lyon vs FC Porto

03.00 WIB: West Ham vs Sevilla.

