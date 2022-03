Jadwal Liga Inggris Kamis Malam 10 Maret: Chelsea, Newcastle, Aston Villa

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Kamis malam atau Jumat dinihari WIB, 11 Maret 2022, menampilkan empat pertandingan tunda. Seluruhnya akan disiarkan Mola TV.

Salah satu jadwal menarik yang akan hadir malam ini adalah Norwich City vs Chelsea. Ini laga tunda pekan ke-27 yang tak bisa dijalani Chelsea yang harus tampil di final Piala Liga.

Chelsea akan menjaga tren positif di Liga Inggris setelah terus menang dalam tiga laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 53 dari 26 laga. Mereka berada di bawah Manchester City (69) dan Liverpool (63).

Norwich City akan berusaha meraih kemenangan kelimanya musim ini. Mereka sangat membutuhkan poin agar bisa selama dari degradasi. Tim itu ada di dasar klasemen dengan nilai 17.

Jadal lainnya yang akan hadir malam ini adalah Southampton vs Newcastle United, yang merupakan laga tunda pekan ke-21. Selain itu ada Wolves vs Watford, tundaan dari pekan ke-19. Lalu ada pula Leeds United vs Aston Villa, laga tunda dari pekan ke-20.

Jadwal Liga Inggris Jumat dinihari, 11 Maret 2022

(Laga tunda, Live Mola TV)

02.30 Norwich City vs Chelsea

02.30 Southampton vs Newcastle United

02.30 Wolves vs Watford

02.30 Aston Villa vs Leeds United.

Klasemen Liga Inggris

Baca Juga: Jadwal Liga Europa Malam Ini, Ada 2 Live Termasuk Barcelona