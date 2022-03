Jadwal Liga Conference Kamis 10 Maret: AS Roma dan Leicester Live di O Channel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Conference Eropa akan memasuki babak 16 besar. Pada Kamis malam atau Jumat dinihari nanti, 11 Maret 2022, akan tersaji rangkaian leg pertama.

Ada dua laga yang akan disiarkan langsung oleh O Channel. Kedua laga itu adalah Vitesse vs AS Roma dan Leicester City vs Rennes.

Tim Italia AS Roma merupakan juara Grup C. Sedangkan Vitesse lolos melalui playoff setelah sebagai runner-up di fase grup. Mereka berhasil menyingkirkan Rapid Wien yang turun dari Liga Europa.

Tim Inggris Leicester City lengser dari Liga Europa dan mampu lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Randers, dengan skor agregat 7-2, di babak playoff. Rennes, yang berasal dari Prancis, berlaga sebagai juara grup.

Selain kedua laga itu, malam ini juga ada laga PAOK vs Gent, Partizan vs Feyenoord, Slavia Praha vs LASK, Bodo/Glimt vs AZ Alkmaar, Marseille vs Basel, dan PSV vs FC Copenhagen.

Jadwal Liga Conference

(Leg pertama babak 16 besar)

Jumat, 11 Maret 2022

00:45 Vitesse vs AS Roma (O Channel)

00:45 PAOK vs Gent

00:45 Partizan vs Feyenoord

00:45 Slavia Praha vs LASK

03:00 Bodo/Glimt vs AZ Alkmaar

03:00 Leicester City vs Rennes (O Channel)

03:00 Marseille vs Basel

03:00 PSV vs FC Copenhagen.

