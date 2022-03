Klasemen Liga Inggris Jumat 11 Maret: Chelsea, Newcastle, Aston Villa Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Kamis dinihari, 11 Maret 2022, menampilkan sejumlah laga tunda. Chelsea, Newcastle United, dan Aston Villa sama-sama meraih kemenangan.

Chelsea menang 3-1 saat berlaga di kandang Norwich City, Carrow Road.

Chelsea langsung unggul dua gol lewat Trevoh Chalobah (menit 3) dan Mason Mount (14). Norwich City sempat mengecilkan ketertinggalan lewat gol penalti Teemu Pukki (69). Chelsea kembali menjauh dengan gol Kai Havertz (90).

Chelsea tetap di posisi ketiga klasemen dengan mengoleksi 56 poin, di bawah Manchester City (69) dan Liverpool (63). Norwich City juga tatap menempati urutan terbawah dengan 17 poin.

Dalam laga lain, Newcastle United menang 2-1 di kandang Southampton. Sempat kebobolan lebih dahulu oleh gol Stuart Armstrong (25), Newcastle akhirnya unggul berkat gol Chris Wood (32) dan Bruno Guimaraes (52).

Sementara itu, Aston Villa menang 3-0 di kandang Leeds United. Mereka meraih gol lewat Philippe Coutinho (22), Matthew Cash (65), Calum Chambers (73).

Dalam laga lain, Wolves juga menang 4-0 saat menjamu Watford.

Hasil Laga Tunda Liga Inggris

Norwich City vs Chelsea 1-3

Southampton vs Newcastle United 1-2

Wolves vs Watford 4-0

Aston Villa vs Leeds United 0-3.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 28 68-18 69 2 Liverpool 27 71-20 63 3 Chelsea 27 56-19 56 4 Arsenal 25 41-29 48 5 West Ham 28 47-35 47 6 Man United 28 45-38 47 7 Tottenham 26 40-32 45 8 Wolves 28 28-23 43 9 Aston Villa 27 40-37 36 10 Southampton 28 35-43 35 11 Crystal Palace 28 39-38 33 12 Leicester City 25 40-43 33 13 Brighton 27 26-33 32 14 Newcastle 27 32-47 31 15 Brentford 28 30-45 27 16 Leeds United 28 29-64 23 17 Everton 25 28-46 22 18 Burnley 26 22-36 21 19 Watford 28 27-54 19 20 Norwich City 28 17-61 17

