Hasil Liga Europa Babak 16 Besar: Barcelona Seri, Sevilla dan Atalanta Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa tersaji Jumat dinihari 11 Maret 2022. Barcelona tertahan, sedangkan Sevilla dan Atalanta menang.

Barcelona hanya mampu bermain 0-0 saat menjamu klub Turki, Galatasaray, di Camp Nou, Barcelona, Spanyol. Mereka unggul jauh dalam hal penguasaan bola (68 persen), juga dalam hal peluang (4 berbanding 1), namun gagal mencetak gol.

Dalam pertandingan lain, klub Spanyol lain, Sevilla, menang 1-0 saat menjamu West Ham United. Gol Munir El Haddadi, yang tercipta pada menit ke-60, menjadi pembeda dalam pertandingan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan ini.

Sementara itu, klub Italia Atalanta menang 3-2 saat menjamu Leverkusen. Luis Muriel menjadi bintang dalam laga ini, dengan memborong dua gol buat Atalanta.

Satu gol Ataltana lainnya dicetak Ruslan Malinovskiy. Sedangkan gol Leverkusen diceploskan Moussa Diaby dan Charles Aránguiz.

Dalam pertandingan lain, Rangers mengalahkan Crvena Zvezda 3-0 dan Braga menekuk Monaco 2-0.

Rangkaian leg kedua Liga Europa akan berlangsung pekan depan.

Liga Europa

(Babak 16 besar)

Leg Pertama

Hasil Kamis, 10 Maret 2022

Porto vs Lyon 0-1

Real Betis vs Eintracht Frankfurt 1-2,

Hasil Jumat, 11 Maret 2022

RB Leipzig vs Spartak Moscow (dibatalkan karena sanksi Rusia)

Sevilla vs West Ham United 1-0

Atalanta vs Bayer Leverkusen 3-2

Barcelona vs Galatasaray 0-0

Rangers vs Crvena Zvezda 3-0

Braga vs Monaco 2-0.

Leg Kedua

Jadwal Jumat, 18 Maret 2022

00.45 WIB: Bayer Leverkusen vs Atalanta

00.45 WIB: Crvena zvezda vs Rangers

00.45 WIB: Galatasaray vs Barcelona

00.45 WIB: Monaco vs Braga

03.00 WIB: Eintracht Frankfurt vs Real Betis

03.00 WIB: Lyon vs FC Porto

03.00 WIB: West Ham vs Sevilla.

