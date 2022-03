Hasil Leg Pertama Babak 16 Besar Liga Conference: AS Roma dan Leicester Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Conference sudah berlangsung pada Jumat dinihari, 11 Maret 2022. AS Roma dan Leicester City sama-sama menang.

Klub Liga Italia, AS Roma, menang 1-0 saat berlaga di kandang Vitesse (Belanda). Tim asuhan Jose Mourinho itu unggul berkat gol Sérgio Oliveira pada injury time babak pertama.

Oliveira kemudian mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-79. Namun, meski berkurang satu pemain, AS Roma mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

Dalam pertandingan lain, klub Liga Inggris, Leicester City, menang 2-0 saat menjamu Rennes (Prancis). Tim asuhan Brendan Rodgers itu unggul berkat gol Marc Albrighton (30) dan Kelechi Iheanacho (90+3).

Sementara itu, Marseilla berhasil mengalahkan Basel dengan skor 2-1, Feyenoord berpesta gol dan menang 5-2 di kandang Partizan Belgrade, sedangkan PSV Eindhoven ditahan Copenhagen 4-4.

Rangkan leg kedua babak 16 besar Liga Europa ini akan berlangsung Kamis pekan depan, 17 Maret 2022.

Liga Conference

(Leg pertama babak 16 besar)

Vitesse vs AS Roma 0-1

Leicester City vs Rennes 2-0

Marseille vs Basel 2-1

PSV vs FC Copenhagen 4-4

PAOK vs Gent 1-0

Partizan vs Feyenoord 2-5

Slavia Praha vs LASK 4-1

Bodo/Glimt vs AZ Alkmaar 2-1.

.

Baca Juga: Rekap Hasil Liga Europa: Barcelona Seri, Sevilla Menang