Jadwal Liga Italia Pekan 29: Sampdoria vs Juve, Milan vs Empoli, Torino vs Inter

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-29. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir pekan ini, 12-15 Maret 2022, dua di antaranya akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Salah satu laga yang disiarkan langsung itu adalah Sampdoria vs Juventus. Pertandingannya akan berlangsung Ahad dinihari, 13 Maret, mulai 00.00 WIB.

Juventus tidak pernah kalah pada 11 laga terakhir di semua kompetisi. Mereka terus menang dalam dua laga terakhirnya di Liga Italia dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 53, tertinggal 17 poin dari AC MIlan di puncak klasemen.

Sampdoria selalu kalah pada dua laga terakhirnya. Mereka berada di posisi ke-15 klasemen dnegan 26, hanya unggul enam poin dari tim di zona degradasi.

Laga lain yang juga disiarkan langsung RCTI adalah Torino vs Inter Milan. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Olimpico Grande Torino, Senin dinihari, 14 Maret, mulai 02.45 WIB.

Inter baru bangkit dari periode sulit. Sempat melewati lima laga tanpa kemenangan, Inter kemudian terus menang dalam dua pertandingan terakhirnya. Namun, kemenangan 1-0 atas Liverpool tetap membuat mereka tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions.

Inter kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 58, tertinggal dua angka dari AC Milan. Torino, yang tidak pernah menang pada enam laga terakhirnya, menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 34.

Pada jadwal pekan ke-29 ini, AC Milan akan berusaha menjaga posisinya di puncak klasemen dengan meraih kemenangan saat menjamu Empoli. Mereka diunggulkan untuk menang atas tim yang ada di posisi ke-13 klasemen itu.

Jadwal Liga Italia pekan ini juga akan menampilkan laga Verona vs Napoli dan Udinese vs AS Roma.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-29, live beIN Sport)

Sabtu, 12 Maret 2022

21.00 WIB: Salernitana vs Sassuolo

21.00 WIB: Spezia vs Cagliari.

Ahad, 13 Maret 2022

00.00 WIB: Sampdoria vs Juventus (RCTI)

02.45 WIB: AC Milan vs Empoli

18.30 WIB: Fiorentina vs Bologna

21.00 WIB: Verona vs Napoli.

Senin, 14 Maret 2022

00.00 WIB: Udinese vs AS Roma

00.00 WIB: Atalanta vs Genoa

02.45 WIB: Torino vs Inter Milan (RCTI).

Selasa, 15 Maret 2022

02.45 WIB: Lazio vs Venezia.

Klasemen Liga Italia

Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini, Ada MU vs Spurs, Arsenal vs Leicester