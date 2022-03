Klasemen Liga Spanyol Sabtu Dinihari 12 Maret: Atletico Madrid vs Cadiz 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Atletico Madrid vs Cadiz hadir pada pekan ke-28 Liga Spanyol, Sabtu dinihari WIB, 12 Maret 2022. Atletico memenangi laga kandangnya ini dengan skor 2-1.

Joao Felix membawa Atletico Madrid unggul cepat, dengan golnya pada menit ketiga. Cadiz membalas lewat Alvaro Negredo pada menit ke-45.

Atletico kembali memimpin setelah Rodrigo de Paul mencetak gol pada menit ke-68. Keunggulan itu mampu dipertahankan meski mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-88, karena Javier Serrano mendapat kartu merah.

Atletici kalah dalam penguasaan bola (46 persen) dalam pertandingan ini. Namun, mereka unggul dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (5 berbanding 3). Keunggulan peluang itu pun tercermin dalam skor akhir.

Atletico Madrid meraih kemenangan keempatnya secara beruntun. Mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 51, unggul tiga angka dari Barcelona. Di atasnya masih ada Real Madrid (63 poin) dan Sevilla (55).

Cadiz gagal menjaga kebangkitan setelah pekan lalu menang 2-0 atas Rayo Vallecano. Kini tim itu masih ada di zona degradasi, urutan ke-18 klasemen denga nilai 24.

Lanjutan Liga Spanyol pekan ke-28 akan berlangsung Sabtu dan Ahad malam. Laga yang akan tersaji antara lain Barcelona vs Osasuna dan Real Mallorca vs Real Madrid.

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

Sabtu, 12 Maret 2022

Atletico Madrid vs Cadiz 2-1

20.00 WIB: Levante vs Espanyol (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Granada vs Elche (beIN Sports 1).

Ahad, 13 Maret 2022

00.30 WIB: Villarreal vs Celta Vigo (beIN Sports 1)

03.00 WIB: Getafe vs Valencia (beIN Sports 1)

20.00 WIB: Rayo Vallecano vs Sevilla (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Real Betis vs Athletic Bilbao (beIN Sports 1).

Senin, 14 Maret 2022

00.30 WIB: Real Sociedad vs Deportivo Alaves (beIN Sports 1)

03.00 WIB: Barcelona vs Osasuna (beIN Sports 1).

Selasa, 15 Maret 2022

03.00 WIB: Real Mallorca vs Real Madrid (beIN Sports 1).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 27 56-21 63 2 Sevilla FC 27 39-18 55 3 Atletico Madrid 28 52-36 51 4 FC Barcelona 26 48-29 48 5 Real Betis 27 49-35 46 6 Real Sociedad 27 28-29 44 7 Villarreal CF 27 47-26 42 8 Athletic Club 27 32-26 40 9 Valencia CF 27 41-43 36 10 RC Celta 27 33-31 35 11 CA Osasuna 27 26-31 35 12 Espanyol 27 33-40 32 13 Rayo Vallecano 26 28-32 31 14 Elche CF 27 29-39 29 15 Getafe CF 27 26-32 27 16 RCD Mallorca 27 26-44 26 17 Granada CF 27 27-43 25 18 Cadiz CF 28 24-41 24 19 Alavés 27 21-44 22 20 Levante UD 27 29-54 18

