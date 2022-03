Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-29: Brighton vs Liverpool 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil mengalahkan Brighton dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-29 di The American Express Community Stadium, Sabtu, 12 Maret 2022.

Luis Diaz membuka keunggulan The Reds dengan golnya pada menit ke-19. Ia menjebol gawang Brighton dengan memanfaatkan umpan Joel Matip.

Mohamed Salah kemudian menggandakan keunggulan itu pada menit ke-61. Pemain asal Mesir itu mencetak gol dari titik penalti.

Liverpool kalah tipis dalam hal penguasaan bola (48 persen). Namun, mereka unggul jauh dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (9 berbanding 3).

Liverpool meraih kemenangan kedelapan secara beruntun. Mereka tatap di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan mengemas nilai 66, masih tertinggal tiga angka dari Manchester City.

Brighton terus kalah dalam lima laga terakhirnya. Kini mereka menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 33.

Malam ini masih ada sejumlah laga pekan ke-29, termasuk Manchester United vs Tottenham Hotspur.

Liga Inggris

(Pekan ke-29, live Mola TV)

Sabtu, 12 Maret 2022

Brighton vs Liverpool 0-2

22.00 WIB: Brentford vs Burnley.

Ahad, 13 Maret 2022

00.30 WIB: Manchester United vs Tottenham (SCTV)

21.00 WIB: Chelsea vs Newcastlte United

21.00 WIB: Leeds United vs Norwich City

21.00 WIB: Everton vs Wolverhampton

21.00 WIB: West Ham vs Aston Villa

21.00 WIB: Southampton vs Watford

23.30 WIB: Arsenal vs Leicester City (SCTV).

Selasa, 15 Maret 2022

03.00 WIB: Crystal Palace vs Manchester City.

Klasemen Liga Inggris



