Klasemen Liga Italia Pekan 29: Napoli Menang, Inter Milan dan AS Roma Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia (Serie A) pekan ke-29 hadir sepanjang Ahad malam hingga Senin dinihari, 14 Maret 2022. Inter Milan dan AS Roma tertahan, sedangkan Napoli menang.

Pertandingan Ahad malam dimulai dengan keberhasilan Fiorentina mengalahkan Bologna 1-0, Mereka menang berkat gol yang dicetak oleh Lucas Torreira. Kemenangan tersebut sekaligus menjaga asa La Viola untuk bisa finis di zona Eropa.

Dalam laga berikutnya, Napoli meraih kemenangan penting 2-1 di markas Hellas Verona. Victor Osimhen menginspirasi kemenangan Napoli dengan dua golnya, sementara itu gol balasan Verona dibuat Davide Faraoni.

Hasil ini mengembalikan Napoli ke jalur kemenangan usai dibungkam AC Milan 0-1, sepekan lalu dan tambahan tiga poin ini membuat mereka kembali ke peringkat dua klasemen setelah mengemas 60 poin dari 29 pertandingan.

I Partenopei kini hanya berjarak tiga poin dari AC Milan di puncak klasemen. Sementara itu, Verona berada di peringkat kesembilan dengan perolehan 41 poin dari 29 kali bertanding.

Dalam laga lain, Atalanta dan AS Roma sama-sama hanya meraih imbang. La Dea diimbangi tanpa gol oleh tim penghuni zona degradasi Genoa CFC. Sedangkan Roma ditahan Udinese Calcio 1-1 di Dacia Arena. Sempat kebobolan oleh gol Nahuel Molina, Roma menyamakan kedudukan lewat gol Lorenzo Pellegrini.

Bagi Atalanta hasil ini menjadi kerugia karena mereka makin menjauh dari empat besar alias zona Liga Champions. Meskipun punya satu pertandingan tunda yang belum dimainkan, tetapi kini mereka selisih delapan poin dengan Juventus FC yang berada di posisi empat dan hanya unggul satu poin dari AS Roma.

Sementara itu Inter Milan gagal meraih kemenangan setelah diimbangi oleh Torino FC 1-1. I Nerrazzurri bahkan nyaris kalah karena kebobolan oleh gol Brazil Bremer. Gol Alexis Sanchez di masa injury time kemudian memastikan hasil imbang.

Hasil tersebut membuat Inter Milan gagal menyalip Napoli yang naik ke posisi dua. Namun, mereka masih memiliki satu laga tunda yang belum dimainkan.

Selanjutnya: Rekap Hasil dan Klasemen

Liga Italia

(Pekan ke-29)

Sabtu, 12 Maret 2022

Salernitana vs Sassuolo 2-2

Spezia vs Cagliari 2-0

Sampdoria vs Juventus 1-3

AC Milan vs Empoli 1-0.

Ahad, 13 Maret 2022

Fiorentina vs Bologna 1-0

Verona vs Napoli 1-2

Udinese vs AS Roma 1-1

Atalanta vs Genoa 0-0

Torino vs Inter Milan 1-1.

Selasa, 15 Maret 2022

02.45 WIB: Lazio vs Venezia.

Klasemen Liga Italia

ANTARA, SKOR.ID

Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terkini