Jadwal Mola Senin 14 Maret: Man City, Real Madrid, Lazio, Persebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 13 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir laga terakhir pekan ke-29. Tim penghuni puncak klasemen, Manchester City, akan berlaga di kandang Crystal Palace. Laga ini dijadwalkan akan disiarkan langsung SCTV.

Man City saat ini memiliki nilai 69, unggul tiga angka dari Liverpool. Palace ada di posisi ke-11 dengan nilai 33.

Dari Liga Italia pekan ke-29 akan menampilkan pertandingan Lazio vs Venezia, yang akan live di RCTI. Sedangkan dari Liga Spanyol pekan ke-28 akan tersaji laga Real Mallorca vs Real Madrid.

Sementara itu, BRI Liga 1 akan menampilkan dua laga pekan ke-31 yang disiarkan Indosiar. PSM Makassar akan menghadapi Persela Lamongan, sedangkan Barito Putera melawan Persebaya Surabaya.

Jadwal Bola Selengkapnya

Senin, 16 Maret 2022

BRI Liga 1

(Pekan ke-31)

16:00 PSM Makassar vs Persela Lamongan (Indosiar)

20:30 Barito Putera vs Persebaya (Indosiar).

Selasa, 15 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-29)

03.00 WIB: Crystal Palace vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-29)

02.45 WIB: Lazio vs Venezia (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

03.00 WIB: Real Mallorca vs Real Madrid (beIN Sports 1).

BRI Liga 1

(Pekan ke-31)

15:15 Borneo vs Persiraja Banda Aceh (Vidio)

17:00 Bali United vs Arema FC (Indosiar)

18:15 Persita vs Persik Kediri (Vidio).

