Klasemen BRI Liga 1 Pekan 31 Setelah Barito Putera vs Persebaya Berakhir 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Barito Putera menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 pada laga pekan ke-31 BRI Liga 1 2021/2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin malam.

Gol Barito Putera yang tercipta lewat penalti yang dieksekusi Bruno Matos. Sedangkan gol Persebaya disumbang Samsul Arif.

Pada babak pertama, Persebaya langsung tampil menekan pertahanan Barito Putera, tetapi Laskar Antasari justru yang mendapatkan peluang awal pada menit ke-5 laga dimulai.

Rafael Silva berkolaborasi dengan Bruno Matos mengirim serangan, tetapi tendangan Rafael kurang akurat mengarah ke gawang Persebaya yang dijaga kiper Ernando Ari.

Selepas itu, Persebaya mendominasi laga dan mendapatkan sejumlah peluang, seperti lewat Taisei Marukawa dengan tendangan bebasnya yang menyamping tipis di sisi luar gawang Barito Putera.

Bruno Moreira dan Marselino Ferdinan juga tak kalah mendapatkan peluang apik, tetapi masih gagal membobol gawang Barito Putera yang dijaga kiper Muhammad Riyandi.

Alhasil, skor kacamata menutup laga paruh pertama karena kedua tim sama-sama belum berhasil memecahkan kebuntuan.

Babak kedua, Persebaya semakin agresif mengirim skema serangan ke pertahanan Barito Putera dan menciptakan peluang lewat Taisei dan Arsenio Valport, tetapi tak jua membuahkan gol.

Barito Putera pun tak mau kalah dan beberapa kali menyerang Bajul Ijo, salah satunya lewat Rizky Pira meski belum bisa mengoyak gawang lawan.

Setidaknya ada enam peluang manis yang dimiliki kedua tim pada 10 menit babak kedua berjalan, namun masih belum bisa memecahkan kebuntuan.

Akhirnya, Persebaya mencetak gol pertamanya pada menit ke-65 lewat Samsul Arif yang baru diturunkan pada babak kedua, setelah sukses menyempurnakan umpan yang dikirim oleh Koko Ari dan membuat skor menjadi 0-1.

Pada menit ke-80, Persebaya mendapatkan hadiah penalti karena pemain Barito Putera Muhammad Firli melanggar Samsul, namun Taisei yang ditunjuk sebagai eksekutor bola mati gagal membobol gawang Barito Putera.

Justru Barito Putera yang mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-90+5 lewat penalti yang dieksekusi Bruno Matos membuyarkan kemenangan Persebaya yang sudah di depan mata.

Dengan hasil tersebut, Barito Putera menambah perolehan tiga poin menjadi 29 poin meski masih di posisi ke-15 klasemen sementara BRI Liga 1 2021/2022. Sedangkan Persebaya di peringkat keempat dengan 59 poin.

Susunan Pemain



Barito Putera: Muhammad Riyandi; Bagas Kaffa, Renan Alves, Muhammad Firli, Saddam Hi Tenang; Bayu Pradana, Kim Jin-sung; Rizky Pora, Guy Junior, Bruno Matos; Rafael Silva.

Pelatih: Rahmad Darmawan.

Persebaya Surabaya: Ernando Ari; Ady Setiawan, Alie Sesay, Arif Satria, Reva Adi; Alwi Slamat, Muhammad Hidayat; Taisei Marukawa, Marselino Ferdinan, Bruno Moreira; Arsenio Valpoort.

Pelatih: Aji Santoso.

Selanjutnya: Rekap Hasil, Jadwal, top skor, dan Klasemen

BRI Liga 1

(Pekan ke-31)

Ahad, 13 Maret 2022

Persib Bandung vs Madura United 3-2

20:45 Persikabo 1973 vs Persija Jakarta 0-4.

Senin, 14 Maret 2022

Makassar vs Persela Lamongan 2-2

Barito Putera vs Persebaya 1-1.

Selasa, 15 Maret 2020

15:15 Borneo vs Persiraja Banda Aceh (Vidio)

17:00 Bali United vs Arema FC (Indosiar)

18:15 Persita vs Persik Kediri (Vidio)

Rabu, 16 Maret 2022

15:15 Bhayangkara FC vs Persipura Jayapura (O Channel)

20:30 PSS Sleman vs PSIS Semarang (Indosiar).

Kamis, 17 Maret 2022

(Laga tunda pekan ke-24)

20:30 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar).

Top Skor BRI Liga 1

21 gol: Ilija Spasojevic (Bali United).

18 gol: Youssef Ezzejjari (Persik Kediri).

17 gol: Carlos Fortes (Arema FC), Ciro Alves (Persikabo 1973).

16 gol: Taisei Marukawa (Persebaya Surabaya).

14 gol: Marko Simic (Persija Jakarta), Francisco Torres (Borneo FC).

11 gol: Ezechiel Ndouassel (Bhayangkara FC).

Klasemen BRI Liga 1

