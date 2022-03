Liga Inggris Pekan Ke-29 Usai: Simak Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-29 sudah usai digelar. Persaingan di dua besar klasemen berlangsung kian menarik.

Pada Selasa dinihari, 15 Maret 2022, Manchester City hanya mampu bermain imbang 0-0 saat berlaga di kandang Crystal Palace. Posisinya di puncak klasemen pun mulai terancam.

Man City kini mengemas nilai 70. Mereka hanya unggul empat poin dari Liverpool, yang Sabtu lalu mampu menang 2-0 di kandang Brighton. Liverpool masih memiliki satu laga belum dimainkan, sehingga berpeluang memangkas jarak itu menjadi satu poin saja.

Chelsea, yang ada di posisi ketiga, relatif aman. Kemenangan 1-0 atas Newcastle membuat mereka terbebas dari kejaran tim bawahnya, meski juga sulit bersaing dalam perebutan gelar. Tim itu tetap menang dalam dua laga beruntun ketika situasi di luar lapangan kian menjepitnya, seiring pembekuan aset pemiliknya, Roman Abramovich.

Persaingan berebut posisi keempat berlangsung tak kalah menarik. Arsenal mampu tetap menguasai posisi tersebut setelah menang 2-0 atas Crystal Palace. Mereka kini mengemas nilai 51, hanya unggul satu poin dari Manchester United yang mengalahkan Tottenham Hotspur 3-2.

Persaingan untuk berebut posisi top skor berlangsung sedikit berbeda. Mohamed Salah kian sulit dikejar. Ia kini sudah mengemas 20 gol, unggul delapan gol dari dua rekan setimnya, Diogo Jota dan Sadio Mane, serta dari Cristiano Ronaldo (Man United).

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-29

Brighton vs Liverpool 0-2

Brentford vs Burnley 2-0

Manchester United vs Tottenham 3-2

Chelsea vs Newcastlte United 1-0

Leeds United vs Norwich City 2-1

Everton vs Wolverhampton 0-1

West Ham vs Aston Villa 2-1

Southampton vs Watford 1-2

Arsenal vs Leicester City 2-0

Crystal Palace vs Manchester City 0-0.

Klasemen Liga Inggris

Top Skor Liga Inggris

20 gol: Mohamed Salah (Liverpool)

12 gol: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Sadio Mane (Liverpool)

11 gol: Son Heung-min (Tottenham), Harry Kane (Tottenham), Ivan Toney (Brentford).

Jadal Liga Inggris akan bergulir lagi tengah pekan ini menampilkan tiga laga tunda, yakni Brighton vs Tottenham, Arsenal vs Liverpool, serta Everton vs Newcastle United.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Italia Terbaru