Liga Champions: Atletico Lolos, Diego Simeone Dilempari Suporter Man United

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menjadi sasaran lemparan suporter seusai menyingkirkan Manchester United di babak 16 besar Liga Champions. Kemenangan 1-0 yang diraih di Old Trafford, Rabu dinihari, 16 Maret 2022, memastikan tim Spanyol itu lolos dengan kemenangan agregat 2-1.

Kekalahan itu, yang dipastikan oleh gol Renan Lodi, direspons sejumlah suporter MU dengan negatif. Seusai laga mereka sempat melempari pelatih Atletico, Diego Simeone, saat ia meninggalkan lapangan.

Pelatih berkebangsaan Argentina itu memilih langsung meninggalkan lapangan dan tidak ikut merayakan kemenangan bersama para pemainnya. Saat berlari menuju lorong pemain, Diego Simeone menjadi sasaran kemurkaan fans Setan Merah, yang tampal melempari botol dan air. Simeone tidak mengindahkan provokasi suporter tuan rumah dan terus berlari menuju ruang ganti.

Some fans through Diego Simeone with bottles after the game.

pic.twitter.com/lfmzpu8H72