Daftar Tim yang Lolos ke Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Undiannya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak 16 besar Liga Champions sudah usai digelar. Sebanyak delapan tim telah memastikan diri melangkah ke babak perempat final dan akan menantikan hasil undian.

Dari delapan tim yang lolos ke babak perempat final Liga Champions, wakil Spanyol dan Inggris mendominasi dengan masing-masing mengirim tiga tim.

Tiga wakil Inggris adalah Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. Spanyol diwakili Real Madrid, Villarreal, dan Atletico Madrid. Sedangkan Bayern Munchen (Jerman), dan Benfica (Portugal) menjadi kontestan lain di luar wakil dari Spanyol dan Inggris.

Sebagai liga top Eropa, Italia dan Prancis tak lagi menyisakan wakilnya di babak perempat final.

Juventus tumbang di tangan Villarreal dengan agregat 1-4, sementara Inter Milan disingkirkan Liverpool dengan agregat tipis 1-2.

Sementara itu wakil Prancis, Lille, kalah agregat 1-4 dari Chelsea, sedangkan Paris Saint-Germain dihentikan Real Madrid lewat agregat 2-3.

Manchester City menjadi satu-satunya tim yang tidak kebobolan sepanjang dua laga babak 16 besar. Mereka menang 5-0 pada leg pertama atas Sporting, dan imbang 0-0 pada leg kedua.

Daftar tim yang lolos ke babak perempat final Liga Champions:

1. Bayern Munchen (aggregat: 8-2 vs RB Salzburg)

2. Manchester City (aggregat: 5-0 vs Sporting CP)

3. Liverpool (aggregat: 2-1 vs Inter Milan)

4. Real Madrid (aggregat: 3-2 vs PSG)

5. Benfica (aggregat: 3-2 vs Ajax)

6. Atletico Madrid (aggregat: 2-1 vs Manchester United)

7. Chelsea (aggregat: 4-1 vs Lille)

8. Villarreal (aggregat: 4-1 vs Juventus).

Undian Liga Champions untuk babak perempat final akan dilangsungkan di Nyon, Swiss, Jumat, 18 Maret 2022. Undian akan dimulai pada pukul 18.00 WIB.

