Jadwal Bola Kamis 17 Maret: Liga Europa, Liga Conference, Liga Inggris, Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 18 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Europa, Liga Conference, Liga Inggris, dan BRI Liga 1.

Dari ajang Liga Europa akan tersaji leg kedua babak 16 besar. Malam ini ada dua laga yang disiarkan langsung SCTV, yakni Galatasaray vs Barcelona dan West Ham vs Sevilla.

Pada pertemuan pertama Galatasaray dan Barcelona bermain imbang 0-0. Sedangkan Sevilla mengalahkan West Ham 1-0.

Dari Liga Conference juga akan hadir leg kedua babak 16 besar. Dua pertandingan akan disiarkan langsung O Channel, yakni Rennes vs Leicester City dan AS Roma vs Vitesse. Saat ini Leicester sudah unggul 2-0, sedangkan Roma unggul 1-0.

Liga Inggris akan menampilkan laga tunda pekan ke-20. Everton akan menjamu Newcastle United. Everton kini menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 22, hanya unggul selisih gol dari Watford di zona degradasi. Newcastle menempati posisi ke-14 dengan nilai 31.

Dari dalam negeri, BRI Liga 1 akan menghadirkan tunda pekan ke-24. Persija Jakarta akan menghadapi Madura United. Saat ini Persija ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 41, sedangkan Madura United di urutan 12 dengan nilai 35.

Jadwal bola selengkapnya:

Kamis, 17 Maret

BRI Liga 1(Laga tunda pekan ke-24)

20:30 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar).

Jumat, 18 Maret 2022

Liga Europa

(Leg Kedua babak 16 besar, live Vidio)

00.45 WIB: Galatasaray vs Barcelona (SCTV)

(skor sementara 0-0)

(skor sementara 0-0) 00.45 WIB: Bayer Leverkusen vs Atalanta

(skor sementara 2-3)

(skor sementara 2-3) 00.45 WIB: Crvena zvezda vs Rangers

(skor sementara 0-3)

(skor sementara 0-3) 00.45 WIB: Monaco vs Braga

(skor sementara 0-2)

(skor sementara 0-2) 03.00 WIB: Eintracht Frankfurt vs Real Betis

(skor sementara 2-1)

(skor sementara 2-1) 03.00 WIB: Lyon vs FC Porto

(skor sementara 1-0)

(skor sementara 1-0) 03.00 WIB: West Ham vs Sevilla (SCTV)

(skor sementara 0-1).

Liga Conference

(leg kedua babak 16 besar, live Vidio)

00:45 WIB: Rennes vs Leicester City (O Channel)

(skor sementara 0-2)

(skor sementara 0-2) 00:45 WIB: AZ Alkmaar vs Bodo/Glimt

(skor sementara 1-2)

(skor sementara 1-2) 00:45 WIB: Basel vs Marseille

(skor sementara 1-2)

(skor sementara 1-2) 00:45 WIB: FC Copenhagen vs PSV

(skor sementara 4-4)

(skor sementara 4-4) 03:00 WIB: AS Roma vs Vitesse (O Channel)

(skor sementara 1-0)

(skor sementara 1-0) 03:00 WIB: Feyenoord vs Partizan

(skor sementara 5-2)

(skor sementara 5-2) 03:00 WIB: Gent vs PAOK

(skor sementara 0-1)

(skor sementara 0-1) 03:00 WIB: LASK vs Slavia Praha

(skor sementara 1-4).

Liga Inggris

(Laga tunda)

02:45 WIB: Everton vs Newcastle (Mola TV).

Baca Juga: Prediksi Persija Jakarta vs Madura United di BRI Liga 1 Hari Ini