Hasil Undian Perempat Final Liga Champions: Chelsea Bertemu Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Undian Liga Champions untuk babak perempat final dan semifinal sudah dilakukan di Nyon, Swiss, Jumat, 18 Maret 2022.

Satu laga besar tercipta. Juara bertahan Chelsea akan bertemu dengan tim raksasa Spanyol Real Madrid.

Sebelumnya, Chelsea dan Real Madrid pernah bertemu lima kali. Chelsea menang tiga kali dan dua laga lain berakhir seri.

Pertemuan terakhir kedua tim adalah di semifinal musim lalu. Mereka bermain 1-1 di leg pertama, lalu Chelsea menang 2-0 di kandang. The Blues maju ke final dan kemudian menjadi juara dengan mengalahkan Manchester City 1-0.

Chelsea pernah dua kali juara, termasuk musim lalu. Madrid pernah 13 kali juara.

Yang menarik, pelatih Real Madrid saat ini, Carlo Ancelotti, merupakan mantan pelatih Chelsea. Ia bertugas di Stamford Bridge pada 2009 hingga 2011, dengan memberikan tiga trofi termasuk di Liga Inggris musim 2009/2020.

Mantan gelandang Chelsea, Joe Cole, yang bermain di bawah asuhan Ancelotti, menilai mantan timnya akan cukup senang dengan hasil undian itu. "Tidak banyak yang berubah untuk kedua belah pihak sejak semifinal musim lalu. Chelsea sangat nyaman. Seharusnya bisa lebih baik, tapi bisa juga menjadi jauh lebih buruk," kata dia seperti dikutip laman UEFA.

Dalam hasil drawing lainnya, Manchester City akan berhadapan dengan Atletico Madrid. Sedangkan Liverpool beruntung karena menghadapi melawan yang relatif lebih mudah, yakni wakil Portugal Benfinca.

Hasil undian Liga Champions babak perempat final:

Chelsea vs Real Madrid

Manchester City vs Atletico Madrid

Villarreal vs Bayern Munchen

Benfica vs Liverpool

Hasil Undian Semfinal:

Manchester City/Atletico Madrid vs Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool vs Villarreal/Bayern Munchen.

Jadwal Perempat final

Leg pertama: 5/6 April

Leg kedua: 12/13 April

Jadwal Semifinal

Leg pertama: 26/27 April

Leg kedua: 3/4 Mei

Jadwal final Liga Champions: 28 Mei (Stade de France, Prancis).

Baca Juga: Persebaya Bisa Menjegal Ambisi Persib Bandung Juari BRI Liga 1