Hasil Undian Perempat Final Liga Europa: Barcelona Ditantang Frankfurt

TEMPO.CO, Jakarta - Undian Liga Europa untuk babak perempat final dan semifinal sudah dilakukan di Nyon, Swiss, Jumat, 18 Maret 2022.

Klub raksasa asal Spanyol, Barcelona, akan berhadapan dengan klub Jerman, Eitrach Frankfurt.

Barcelona berlaga di semifinal setelah lengser dari Liga Champions lalu berhasil melewati babak playoff dan babak 16 besar. Sedangkan Frankfurt berlaga sejak babak penyisihan dan lolos sebagai juara grup.

Klub Liga Inggris, West Ham United, akan menghadapi klub Prancis, Lyon. Dua partai perempat final lain akan mempertemukan Leipzig (Jerman) dan Atalanta (Italia) serta Braga (Portugal) dan Rangers (Skotlandia).

Hasil undian perempat final Liga Europa

Leipzig vs Atalanta

Frankfurt vs Barcelona

West Ham vs Lyon

Braga vs Rangers.

Hasil undian babak semifinal Liga Europa

Leipzig/Atalanta vs Braga/Rangers

West Ham/Lyon vs Frankfurt/Barcelona.

Hasil undian babak perempat final Liga Europa 20221-22. (uefa.com)

Jadwal

Jadwal perempat final dan semifinal akan berlangsung dua leg. Tim yang disebut pertama bertindak sebagai tuan rumah lebih dahulu. Inilah jadwalnya:

Perempat final: 7 dan 14 April

Semifinal: 28 April dan 5 Mei

Final Liga Europa: 18 Mei 2022 (di Ramón Sánchez Pizjuan, Sevilla).

