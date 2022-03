Klasemen Liga Italia Pekan 30: AC Milan dan Napoli Menang, Inter Milan Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-30 hadir sepanjang Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 20 Maret 2022. AC Milan dan Napoli menang, sedangkan Inter Milan tertahan.

AC Milan menang 1-0 saat berlaga di kandang Cagliari. Gol tunggal penentu kemenangan dalam laga itu dicetak oleh Ismael Bennacer pada menit ke-59, memanfaatkan umpan Olivier Giroud.

AC Milan meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Mereka kian mapan di puncak klasemen dengan mengemas nilai 66, unggul tiga poin dari Napoli.

Pada laga yang berlangsung lebih awal, Napoli menang 2-1 saat menjamu Udinese. Kebobolan oleh gol Gerard Deulofeu, Napoli berbalik unggul lewat brace Victor Osimhen.

Udinese kesulitan mengejar. Apalagi setelah pada menit ke-82 mereka harus bermain dengan 10 orang karena Pablo Mari mendapat kartu merah.

Udinese gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 30.

Dalam pertandingan lain, Inter Milan ditahan Fiorentina 1-1 di San Siro. Kebobolan oleh gol Lucas Torreira, Nerazzurri membalas lewat gol Denzel Dumfries.

Hasil seri yang kedua secara beruntun ini membuat Inter kian tertinggal dalam pacuan perebutan gelar. Tim juara bertahan itu tetap di posisi ketiga dengan nilai 60. Mereka tertinggal enam angka dari AC Milan, tapi masih memiliki satu laga yang tertunda. Fiorentina saat ini menempati posisi kedelapan klasemen.

Lanjutan jadwal Liga Italia akan kembali bergulir Ahad malam ini. Laga yang akan hadir antara lain Juventus vs Salernitana.

Liga Italia

(Pekan ke-30)

Sabtu, 19 Maret 2022

Sassuolo vs Spezia 4-1

Genoa vs Torino 1-0

Napoli vs Udinese 2-1

Inter Milan vs Fiorentina 1-1

Cagliari vs Milan 0-1.

Ahad, 20 Maret 2022

18.30 WIB: Venezia vs Sampdoria (beIN Sports)

21.00 WIB: Juventus vs Salernitana (beIN Sports)

21.00 WIB: Empoli vs Verona (beIN Sports)

Senin, 21 Maret 2022

00.00 WIB: Roma vs Lazio (beIN Sports & RCTI)

02.45 WIB: Bologna vs Atalanta (beIN Sports).

Klasemen Liga Italia



