Jadwal Bola Ahad 20 Maret: El Clasico, Man City, Liverpool. Juve, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad hingga Senin dinihari, 20 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, dan BRI Liga 1.

Liga Inggris akan menampilkan pertandingan pekan ke-30. Namun tak semua tim beraksi karena sebagian harus tampil di Piala FA. Malam ini akan hadir Leicester City vs Brentford dan Tottenham Hotspurs vs West Ham United.

Piala FA akan memasuki perempat final. Malam ini ada laga Crystal Palace vs Everton, Southampton vs Manchester City, Nottingham vs Liverpool. Tim-tim akan bersaing merebut tiket semifinal menyusul Chelsea yang sudah melaju sehari sebelumnya.

Liga Italia akan menghadirkan jadwal pekan ke-30. Laga Juventus vs Salernitana akan jadi menu utama malam ini.

Liga Spanyol pekan ke-29 menghadirkan laga besar El Clasico: Real Madrid vs Barcelona. Liga Jerman pekan ke-29 akan menyajikan laga Koln vs Borussia Dortmund. Sedangkan di Liga Prancis ada aksi PSG melawan AS Monaco.

Dari dalam negeri, BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-32. Hari ini ada empat pertandingan yang akan berlangsung, termasuk Arema FC vs Borneo FC yang akan disiarkan langsung Indosiar.

Jadwal Bola Selengkapnya

Ahad, 20 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-30)

21.00 WIB: Leicester City vs Brentford (Mola TV)

23.30 WIB: Tottenham Hotspurs vs West Ham (SCTV).

Piala FA

(Pertempat final)

19.30 WIB: Crystal Palace vs Everton (beIN Sports 1)

22.00 WIB: Southampton vs Manchester City (beIN Sports 1).

Liga Italia

(Pekan ke-30)

18.30 WIB: Venezia vs Sampdoria (beIN Sports)

21.00 WIB: Juventus vs Salernitana (beIN Sports)

21.00 WIB: Empoli vs Verona (beIN Sports)

Liga Spanyol

(Pekan ke-29)

20.00 WIB: Espanyol vs Real Mallorca (beIN Sports Connect)

22.15 WIB: Cadiz vs Villarreal (beIN Sports Connect)

22.15 WIB: Celta Vigo vs Real Betis (beIN Sports Conect).

Liga Jerman

(Pekan ke-29)

21.30 WIB: RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt (Mola TV)

23.30 WIB: Wolfsburg vs Bayer Leverkusen (tvOne dan Mola TV).

Liga Prancis

(Pekan ke-29)

19.00 Monaco vs PSG (RCTI+).

BRI Liga 1

(Pekan ke-32)

15:15 PSIS Semarang vs Persita Tangerang (Vidio)

18:15 Persela Lamongan vs Bhayangkara FC (Indosiar)

19:45 Persipura Jayapura vs PSS Sleman (O Channel)

20:45 Arema FC vs Borneo FC (Indosiar).

Senin, 21 Maret 2022

Piala FA

(Perempat final)

01.00 WIB: Nottingham vs Liverpool (RCTI dan beIN Sports 1).

Liga Italia

(Pekan ke-30)

00.00 WIB: Roma vs Lazio (beIN Sports,

RCTI)

02.45 WIB: Bologna vs Atalanta (beIN Sports).

Liga Spanyol

(Pekan ke-29)

00.30 WIB: Sevilla vs Real Sociedad (beIN Sports Connect)

03.00 WIB: Real Madrid vs Barcelona (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-29)

01.30 WIB: Koln vs Borussia Dortmund (Mola TV).

