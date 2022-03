Liverpool Digencet Jadwal Padat Sepanjang April, Apa Strategi Jurgen Klopp?

TEMPO.CO, Jakarta - Jeda internasional yang akan berlangsung dua pekan dijalani pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, dengan sedikit was-was. Kompetisi mulai memasuki krusial, April juga diisi dengan jadwal sangat padat, padahal ia juga tahu para pemainnya biasa kembali dari membela negaranya dalam kondisi tak ideal.

Liverpool saat ini masih bersaing dalam perebutan tiga gelar juara, yakni Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala FA. Pada April jadwal di ketiga kompetisi itu memasuki fase krusial.

Di Liga Inggris, Liverpool terlibat persaingan ketat dengan Manchester City. The Reds menempati posisi kedua dengan nilai 69 dari 29 laga, hanya tertinggal satu angka dari Manchester City yang ada di puncak. Kedua tim sama-sama menyisakan 10 laga.

Yang menarik sepanjang April, Liverpool dan Manchester City akan bertemu dua kali. Sekali di Liga Inggris dan dalam laga lain akan bersua untuk memperebutkan tiket final.

Jadwal tersebut menjadi bagian dari jadwal padat kedua tim. Liverpool dan Man City juga akan sama-sama tampil di perempat final Liga Champions, yang jadwal kedua leg-nya akan berlangsung April.

Liverpool secara total akan bermain delapan kali sepanjang April. Jadwal padat ini bisa jadi masalah bagi Liverpool, terlebih banyak pemainnya yang juga harus membagi tenaga dengan kiprah di Timnas.

Jadwal terdekat Liverpool adalah pada 2 April, melawan Watford di Anfield. Masalahnya Mohamed Salah dan Sadio Mane tidak akan kembali ke Inggris hingga Rabu, 30 Maret, atau kurang dari 72 jam sebelum pertandingan tersebut.

Di Timnas Portugal, Diogo Jota baru akan menghadapi Italia pada 29 Maret. Pemain Jepang Takumi Minamino akan bermain melawan Vietnam pada hari yang sama.

Jordan Henderson (Inggris), Andy Robertson (Skotlandia), Virgil van Dijk (Belanda), Kostas Tsimikas (Yunani), Divock Origi (Belgia), Naby Keita (Guinea), Caoimhin Kelleher (Republik Irlandia), dan Curtis Jones and Harvey Elliott (Inggris U-21) semuanya akan bermain dalam pertandingan persahabatan.

Dengan kondisi seperti ini, satu-satunya cara bagi pelatih Jurgen Klopp adalah dengan melakukan rotasi pemain. Pelatih Jerman ini akan memaksimalkan semua pemain yang ada di skuadnya.

"Dari perspektif a Liverpool ada banyak pertandingan, jadi kami hanya akan menjalani satu demi satu," kata Klopp dengan bergurau, seperti dikutip Mirror.

Soal dua pertandingan melawan Man City, Klopp menilai hal itu tak terhindarkan. Untuk sampai ke final Piala FA ia sudah menduga akan berhadapan dengan Man City. "Kian jauh melaju di kompetisi apapun, pada titik tertentu Anda harus menghadapi City," kata dia.

Sepanjang awal tahun ini, Klopp sudah melakukan berbagai rotasi itu. Ia sempat Joe Gomez menggantikan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan, Ibrahima Konate menggantikan Joel Matip, Harvey Elliott mengisi tempat Mo Salah, serta menempatkan Alex Oxlade-Chamberlain dan Keita ke lini tengah.

Jadwal Liverpool sepanjang April 2022:

2 April 2022: Liverpool vs Watford (Liga Inggris)

05 April 2022: Benfica vs Liverpool (Liga Champions)

10 April 2022 Manchester City vs Liverpool (Liga Inggris)

13 April 2022: Liverpool vs Benfica (Liga Champions)

16 April 2022: Manchester City vs Liverpool (Piala FA)

19 April 2022: Liverpool vs Manchester United (Liga Inggris)

24 April 2022: Liverpool vs Everton (Liga Inggris)

30 April 2022: Newcastle United vs Liverpool (Liga Inggris).

