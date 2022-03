Piala Dunia 2022: Pepe Absen di Laga Playoff Portugal vs Turki

TEMPO.CO, Jakarta - Bek Portugal Pepe dipastikan tak bermain dalam semifinal playoff Piala Dunia 2022 Qatar. Portugal akan menghadapi Turki di Estadio do Dragao pada Jumat dini hari, 24 Maret 2022 waktu Indonesia.

Pepe absen karena dinyatakan positif Covid-19. Hal itu disampaikan oleh federasi sepak bola Portugal, Selasa, 22 Maret 2022.

Absennya pemain berusia 39 tahun itu membuat juara Eropa 2016 ini tidak akan diperkuat dua bek tengah andalannya untuk pertandingan yang berlangsung di Porto. Salah satu pemain belakang yang dikabarkan juga absen ialah Ruben Dias yang mengalami cedera hamstring.

Pelatih Portugal Fernando Santos sudah memanggil bek Lille Tiago Djalo sebagai pengganti Pepe.

Pemenang playoff Piala Dunia 2022 Portugal vs Turki selanjutnya akan menghadapi Italia atau Makedonia Utara lima hari kemudian. Mereka akan memperebutkan satu dari tiga tempat tersisa zona Eropa untuk putaran final Piala Dunia Qatar 2022 yang dimulai November.

Dari zona Amerika Latin ada rangkaian laga pekan ke-17 kualifikasi Piala Dunia 2022, antara lain menampilkan Brasil vs Cile dan Argentina vs Venezuela. Dari zona Asia ada laga pekan kesembilan, antara lain Australia vs Jepang, Korea Selatan vs Iran, dan Vietnam vs Oman.



